中風復發率高 醫籲納個案管理

新光醫院與《中國時報》舉辦醫療科技展健康達人講座，7日邀請新光醫院中風中心主任連立明（前左），主講「以智能輔助腦中風次級預防」，講座結束後，連立明與現場民眾開心合影。（劉宗龍攝）

腦血管疾病位居國人10大死因第4名，在健保擴大給付血栓溶解治療、取栓術治療之下，腦中風標準化死亡率持續明顯下降。不過，中風1年後再中風的機率為14％，醫師呼籲導入腦中風個案管理，以智能軟體輔助追蹤心律不整、危險因子等資料，降低復發及失能的風險。

新光醫院7日在「2025台灣醫療科技展」舉辦健康達人講座，講座共邀請整形外科醫師蔡可威、中風中心主任連立明、癌症防治中心主任張鴻俊、營養科營養師莊子瑩等進行專題演講。

廣告 廣告

新光醫院中風中心主任連立明說明，我國每年將近42萬人因腦中風就醫，其中8成為缺血性中風、2成為出血性中風。雖然中風的死亡率僅1成，但中風1個月的失能率逾6成，造成患者半癱瘓、認知障礙、憂鬱等，後續衍伸長照支出1年恐破百萬元。

連立明指出，健保擴大給付靜脈血栓溶解劑時效至4.5小時、動脈血栓移除術至24小時，讓更多患者受惠。不過，個案出院後1年內，再中風的比率為14％；研究顯示，透過個案管理師介入，再中風的比率可降低9％。

連立明呼籲，健保已給付糖尿病、心臟衰竭、腎病等個案管理師，腦中風個案管理師也應該被納入，以控制患者膽固醇、三高、糖尿病等危險因子，同時藉由智能軟體追蹤患者心律不整、體重等資料，即時分析、監測，減少復發的機率。

連立明提醒，預防勝於治療，平時應妥善控制三高、按醫囑服用抗血栓藥、戒菸、規律運動及復健、減重、預防心房顫動等，防止腦中風發生或復發。

另外，癌症長年位居國人死因之首，新光醫院癌症防治中心主任張鴻俊強調，早期癌症存活率都相當高，「與其焦慮逃避，不如跨出第一步」，呼籲符合公費篩檢資格者按時篩檢，也可依照個人生活型態額外進行自費健檢，及早發現與治療。