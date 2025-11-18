中風患前半年黃金期中西醫並治 加速復原

麻豆新樓醫院中醫科歐佳蓉醫師示範雷射針灸治療方式，對應中風受損腦部區域，可改善循環，減輕大腦組織缺血缺氧狀況。（記者李嘉祥攝）

腦中風為國人死亡與失能主要原因之一，每年新診斷腦血管疾病人數約三萬人，造成死亡或失能風險顯著，嚴重影響患者生活品質，也使許多家庭頓失經濟支柱或突增龐大照護負擔；麻豆新樓醫院於今年十月起承辦健保署「西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫」、「特定疾病門診中醫加強照護計畫」，中風患者住院階段與病情穩定出院後可參加健保中醫計畫進行治療，中、西醫攜手強化腦中風患者照護服務，於中風患者康復、症狀緩解與功能重建提供更全面的協助。

卅二歲吳先生有吸煙、嚼檳榔習慣，家中長輩有高血壓病史，今年八月初突然昏倒緊急送醫急診，腦部電腦斷層掃描顯示左側殼核有大約卅CC的腦出血，導致腦部輕度中線移位，於加護觀察三天後轉神經內科病房，於中風後第五天開始第一次針灸，以一週三次頻率治療，剛入院時右上肢肌力由原本三分進步到近五分，右下肢肌力同樣由原本三分進步到五分，從無法站立超過三秒到現在已可不需使用拐杖自行走路上下樓梯，預計月中出院返家及返回職場。

麻豆新樓醫院中醫科歐佳蓉醫師表示，中風可分為出血性腦中風與梗塞性腦中風，出血性腦中風是腦血管破裂，血液滲出血管形成血塊，壓迫腦組織而影響腦部的正常功能，青壯年較常發生；梗塞性腦中風，與天冷血管狹窄或血栓有關，導致腦組織缺乏血液灌流而影響腦部的正常功能，好發於中老年族群。

中風病人若能把握前半年治療黃金期，於住院期間會診中醫師，透過積極針灸治療，可提升腦部神經系統修復或代償能力，加快肢體運動、語言、吞嚥等各項功能恢復。

歐佳蓉進一步說明，針灸治療中風病人分為頭皮針及體針兩部分，「頭部」穴位針灸對應因中風受損的腦部區域，可使循環改善，使大腦組織缺血缺氧的狀況減輕，對中風後引發的腦水腫有幫助吸收消除作用，加速病人復原；「體針」主要針刺四肢及軀幹穴道，中風造成的神經損傷可能會引起肌肉無力，導致肌肉逐漸萎縮、受損、關節脫臼、疼痛，也可能引發過大的肌肉造成肌肉僵硬與緊繃，使關節活動度降低而影響肢體功能，運用針灸肢體穴道可有調節肌肉張力並且增強肌肉組織循環，減少因中風而造成的肌肉關節損傷，促進病人復健功效。

歐佳蓉提及，腦中風十年內累積復發率約為五十一點三%，通常二次中風後遺症及殘障程度會比第一次發作時嚴重，甚至可能導致死亡，而中國醫藥大學團隊研究指出，中風病人若出院後持續長期接受針灸治療，會比未接受針灸治療的病人降低復發風險。