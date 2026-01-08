中風新藥一期臨床試驗重大突破！6名受試者「腦部梗塞體積」有效縮小

2026新的一年開始，再生醫學領航者瑞卬細胞生物製藥股份有限公司（原：宣捷細胞生物製藥）傳出研發好消息！由瑞卬與部立雙和醫院神經內科合作「急性缺血性中風（AIS）」最新臨床研究，正式發表於最新一期國際知名學術期刊《International Journal of Medical Sciences》；數據顯示，其自主研發的臍帶間質幹細胞產品UMC119-06，在安全性、改善患者預後數據都相當漂亮，展現顯著潛力。

由瑞卬與部立雙和醫院神經內科合作「急性缺血性中風（AIS）」最新臨床研究，受試者腦梗塞體積縮小。（圖／瑞印提供）

這項「首次應用於人體」的第一期臨床試驗，採用嚴謹的「劑量遞增設計」，研究結果顯示，受試者對UMC119-06的耐受性良好，在長達一年的追蹤觀察中，未出現與藥物相關的不良反應或嚴重不良反應。這不僅證實瑞卬在高純度細胞製備上的技術實力，更為後續臨床應用打下堅實基礎。

除了高度安全性數據，臨床數據也有令人振奮的復健指標！患者在接受靜脈注射治療後的30天，透過MRI腦部影像觀測，竟有高達5名受試者的腦梗塞體積縮小至0 mL，且改善效果穩定持續至試驗結束；而另名受試者也於90天後達到同樣效果。

此外，反映患者生活品質的Rankin中風評量表（mRS）與巴氏量表（BI）也有明顯進步，受試者的中位數從基線的50分（需要高度照護），在追蹤期間大幅提升到100分（完全獨立生活），這代表病患不只是「活下來」，還找回尊嚴和生活品質，對中風病友家庭來說，無疑是最好的新春賀禮。

雙和醫院研究團隊指出，UMC119-06 能調節體內的生長因子，如VEGF（血管內皮生長因子）與 HGF（肝細胞生長因子），這些生物標記的波動顯示，幹細胞正積極參與抑制發炎、促進血管新生與神經修復。而瑞卬團隊則表示，中風至今仍是全球主要的死亡原因與長期失能主因之一，儘管目前在急性期治療上已有進展，但整體治療選項仍相當有限，許多病患在經過治療後，還是會留下長期的神經功能缺損。此次研究能順利登上國際期刊，是台灣再生醫療研發實力的實證。

