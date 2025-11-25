中風母泣訴「怕被害死」！不適任移工難解聘 直聘制害慘重症家庭

為了減輕外國人來台工作負擔，勞動部2007年起就成立直聘中心協助雇主自行聘僱外國人，雇主協會今與家屬站出來喊出「直聘亂象不停，長者無命」，控訴痛批直聘制度要求給予至少2.6萬的高薪，移工的照護缺失卻讓被照顧的中風母親淚訴「我怕我會被害死」，害慘重症家庭，呼籲勞動部停止用就安基金資助直聘中心、規範勞團不得承辦直聘業務、修改就服法保障雇主終止契約權益、建立看護不適任快速解約機制。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表示，雇主王先生與即將臨盆周姓妻子今年7月透過直聘中心聘僱印尼籍看護工，未取得中階勞動力資格，卻要求每月2萬6500元薪資，另加餐費5600元及加班費，以及就業安定基金2000元及健保1384元，支付總額逾3萬5000元。

中風母親卻面臨洗澡全程開門、沖冷水，長者反覆感冒拒絕關門；醫囑需喝溫水吃藥，卻長期給冰水或遲遲不給水，藥放在桌上後即離開；有便意不准上廁所，強迫配合看護時間排便；用餐、服藥期間外出吃飯1至2小時，將病人獨留房間；復健時坐3至4公尺外滑手機，無法即時協助等怠工、不按照醫囑等照護缺失。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今日舉辦「直聘禍患無窮，害慘失能者家庭」記者會。（蔡佩珈攝）

雇主協會表示，雇主10月初向直聘中心與新北市勞工局申請廢聘，卻獲回覆「再溝通、再蒐證」，直至11月被照顧者親自致電勞工局泣訴「再不處理我可能會被害死」，勞工局才緊急排定調解。11月中旬調解會卻因NGO團體指導看護缺席而流會，至今無法終止契約，移工態度反而更強硬，讓雇主全家身心俱疲。

周小姐說，聘雇移工是為了釋出更多時間賺錢照顧家人，現在聘到不適任移工卻得不斷蒐證，甚至拍到家人被傷害，才可以直接解聘，否則就要應移工要求付更多錢消災，非常困擾。

雇主協會理事長張姮燕指出，雇主也是台灣勞工，要的就是用合理薪資聘僱移工好好照顧家人，但直聘中心媒合移工起薪至少2萬6000元，比起勞動部規範2萬元起薪高太多，實在難以負擔，而移工管理、規範繁雜，勞動部卻丟給沒有管理經驗的雇主承擔，害慘重症家庭，尤其發生勞資糾紛，直聘中心根本無法處理，造成雇主及移工求助無門。

雇主協會執行長童文薰也直言，移工規範多如牛毛，例如沒帶移工健檢，直接罰雇主6萬元，重症家庭需要的是優質仲介服務，淘汰不適任移工，就安基金更不該用來辦演唱會、裝潢茶水間、繳水電費，希望賴清德特赦重症家庭，不要再折磨他們。

