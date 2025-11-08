中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣

57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長輩，她的精神令照服員感動，她也期盼早日恢復健康，重回慈濟做好事。

（環保創作照片＋音樂）金魚、瓢蟲甚至小雪人，這些可愛擺飾全是衛生紙紙捲回收製作而成

慈濟志工 李郁芳：「(這是什麼)粉紅豬，(用紙捲做很多玩具嗎)對啊。」

廣告 廣告

慈濟基金會宗教處專員 張明珠：「慈濟魂是種在她心裡，非常厲害啊 我就問她說，你願意來教同學嗎。」

「帶大家做這隻粉紅豬。」

能這樣上台，對57歲的李郁芳來說相當不容易，投入慈濟17年的她，曾是社區手語幹事，5年前突然劇烈頭痛，在醫院整整躺了半年才恢復意識慈濟志工 李郁芳：「(還記得上人嗎)點頭，(還很愛上人對不對)對。」

慈濟志工 李杏珠：「我有去看她 她根本不認識我，真的不簡單 整個就醒過來，知道她老公 知道人，就開始做復健。」

慈濟志工 紀易宏：「她整個狀況，有比較恢復很多，但是有些功能的部分，包括記憶的部分 口語的部分，還是沒辦法表達。」

「(貼這邊嗎)對。」

雖只能用簡易字彙與人溝通，不過刻在心裡頭的慈濟魂卻讓她重新振作，現今天天到慈濟日照中心上課，只希望盡早恢復健康，重回慈濟大家庭。慈濟志工 李郁芳：「師父我會好好做(慈濟)。」

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

