中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣
57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長輩，她的精神令照服員感動，她也期盼早日恢復健康，重回慈濟做好事。
（環保創作照片＋音樂）金魚、瓢蟲甚至小雪人，這些可愛擺飾全是衛生紙紙捲回收製作而成
慈濟志工 李郁芳：「(這是什麼)粉紅豬，(用紙捲做很多玩具嗎)對啊。」
慈濟基金會宗教處專員 張明珠：「慈濟魂是種在她心裡，非常厲害啊 我就問她說，你願意來教同學嗎。」
「帶大家做這隻粉紅豬。」
能這樣上台，對57歲的李郁芳來說相當不容易，投入慈濟17年的她，曾是社區手語幹事，5年前突然劇烈頭痛，在醫院整整躺了半年才恢復意識慈濟志工 李郁芳：「(還記得上人嗎)點頭，(還很愛上人對不對)對。」
慈濟志工 李杏珠：「我有去看她 她根本不認識我，真的不簡單 整個就醒過來，知道她老公 知道人，就開始做復健。」
慈濟志工 紀易宏：「她整個狀況，有比較恢復很多，但是有些功能的部分，包括記憶的部分 口語的部分，還是沒辦法表達。」
「(貼這邊嗎)對。」
雖只能用簡易字彙與人溝通，不過刻在心裡頭的慈濟魂卻讓她重新振作，現今天天到慈濟日照中心上課，只希望盡早恢復健康，重回慈濟大家庭。慈濟志工 李郁芳：「師父我會好好做(慈濟)。」
更多 大愛新聞 報導：
企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復
其他人也在看
蛋白質講座烹飪課 營養學吃出健康
國華府慈濟人文學校，每年都會舉辦「全校健康吃」活動。今年的主題是「大豆」。學生家長兼營養師的「顏苡雯」為大家講解，黃豆如何可以吃得健康和幫助減緩地球暖化。桌面上擺著餐盤、手套還有鋼盆，華府慈濟人文...大愛電視 ・ 1 天前
藍穩定白搶進 綠恐陷三張分票
新北市議員第六選區（中和區）共6席，選民結構藍大於綠，國民黨4位現任議員爭取黨內提名應無懸念，民進黨將再上演上屆「三張」搶票戲碼；然而民眾黨已在中和布局日久，來勢洶洶，從民國113年立委選舉來看，白營得票數足以當選2席議員。綠營人士透露，依目前大環境，若黨內仍提3席，加上白營瓜分游離票，最後結果恐不樂觀。中時新聞網 ・ 16 小時前
臺中市立仁愛綜合長照機構團體與個人奪金照獎
經營長照成果卓越，慈濟臺中長照團隊營運的台中慈濟護理之家與臺中市立...TCnews慈善新聞網 ・ 10 小時前
祝融災燒毀住處 雲林志工關懷年邁兄弟
雲林古坑一對81歲跟78歲的兄弟檔，相依為命，住處因電線走火，引發火災，弟弟輕微燙傷，屋內家具衣物全燒毀。公所將他們安置暫住民宿，但兩老想要回家，公所派清潔隊協助清理，慈濟人帶著物資前往關懷，發放...大愛電視 ・ 1 天前
減碳護地球 慈濟三單位獲2025天下永續公民獎
台灣淨零碳排的目標，是以2005年為基準，逐漸增加「減碳量」，最新標準是2030年要比2005年減少28%加減2的碳排量；不只是政府，其實很多企業都非常關心ESG的議題。像是天下永續公民獎，今天(...大愛電視 ・ 1 天前
健保總額連2年高推估 賴清德：有醫療品質等3大目標
健保總額協商連2年以高推估5.5%計算，總統賴清德今天點出背後3大目標，包括提升醫療服務品質、盼替醫療人員加薪以強化留才、醫療給付更有彈性，讓國人更健康、國家更強。中天新聞網 ・ 1 天前
星座理財(11月10日～11月14日)－天蠍座（10月24日～11月22日）國際財金 密切觀察
天蠍之月，位於中段，正往後段邁進。金星天蠍，展開序幕。幸運的磁場依舊，不過隱藏的負能量悄悄浮現，大方地面對事務，即便吃小虧也無妨，這是化解之道。購屋置產之舉，稍安勿躁為宜。財利運勢並不理想，商務買賣與投資求財皆應謹慎面對。國際財金宜密切觀察。幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。幸運數字：1、9、4、5及其組合。工商時報 ・ 16 小時前
吳亦凡傳絕食獄中身亡 服刑又爆「逃稅13億」牢中生活曝光
【緯來新聞網】南韓偶像團體EXO前中國籍成員吳亦凡，2021年因涉嫌性侵遭逮捕，隨後被法院判決處13緯來新聞網 ・ 2 小時前
因應鳳凰颱風 台電台南區處超前部署 落實樹修及礙洗作業降低強風傷害
因應鳳凰颱風可能帶來的影響和災害，台電台南區處加強日常巡視，進行樹修及礙洗作業，預防瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒，亦針對轄區內各變電所進行巡視，特別針對較低漥地區的變電所如運河及安順等做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。台電台南區處表示，有鑑於過去颱風期間常發生樹枝或招牌因遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，籲請民眾及早做好防颱準備，提供配電場所用戶應設置防水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的單位或設備，應及早自備發電機或不斷電設備，另也需加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝等，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。台電台南區處也進一步說明，台電配電自動化系統可即時監測各主要配 ...台灣新生報 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 4 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 4 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 9 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前