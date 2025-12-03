中風男出院茫然 北榮新竹分院社工團隊點亮回家路

醫院召開跨團隊會議，共同討論返家需求。





醫療旅程中，走出醫院大門，對許多人來說是既期待又怕受傷害的時刻。64歲的老林，因中風住進臺北榮民總醫院新竹分院，經治療後病情逐漸穩定，出院準備個管師和老林訪談中了解老林年輕時是位畫家，因中風失去了主要收入來源，面臨新的難題。行動不便卻要返回三樓且無電梯的租屋處，經濟拮据又缺乏親人協助，唯一的姐姐也因年邁體弱無法長期照顧。關鍵時刻，北榮新竹分院出院準備小組與社工團隊即刻伸出援手，協助申請長照服務，並連結社會福利資源，降低經濟壓力。

老林面臨難題感到前路茫然之際，懷疑自己是否能獨自生活。在共好團隊協助下，老林入住合適的照護機構，在機構內可獲得更穩定的照護，不用再為日常生活憂心。

老林在團隊協助下，已可自行緩慢行走。

北榮新竹分院出院準備小組與社工團隊即刻伸出援手，協助申請長照服務，並連結社會福利資源，降低經濟壓力。出院前，護理師與治療師教導助行器安全使用，確保能平安返家。在醫療銜接方面神經內科方士毓醫師，規劃後續回診流程，減少往返奔波，確保治療不中斷。

醫療的使命，不僅是治療疾病，更是守護人生旅程的每一個重要時刻。這段歷程深刻展現出院準備服務的價值，不是單純的醫療程序，更是一份守護病人尊嚴與生活品質的溫暖支持。老林曾感慨地說：「原以為出院後只能靠自己，但現在知道，並不是孤單一個人」。出院準備服務最真切的意義「不只是回家的旅程，更是重建希望的開始」。



