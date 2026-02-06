中風男獨居鐵皮屋無熱水器 基金會助免再洗冷水

（中央社記者曾以寧台北6日電）獨居在宜蘭老舊鐵皮屋的56歲阿銘中風多年，屋中熱水器早已壞掉，瓦斯桶也嚴重生鏽，潛藏健康與安全風險。弘道老人福利基金會協助他換熱水器，讓他感動還有人為他的生活設想。

獨居在宜蘭老舊鐵皮屋的56歲阿銘（化名），中風多年導致右側肢體無力，右腳僅能拖步行走。行動緩慢的他，日常生活僅能以左手協助。個管員在訪視過程中更發現，阿銘家裡只有簡單浴廁，而且熱水器早已壞掉無法使用，一旁瓦斯桶更已生鏽斑駁不堪。

一問之下才知道，阿銘夏天洗冷水澡，冬天僅能以擦澡方式度過，或是搭乘公車前往公部門提供弱勢的沐浴空間洗澡。這景況不僅讓他長期面臨基本生活與衛生的問題，更隱藏居住安全風險。

阿銘曾屢次婉謝弘道老人福利基金會的協助，但眼見低溫一波波來襲，弘道個管員一次次溝通後，終於在這波寒流來襲前夕，獲得阿銘同意，趕緊與村長約好更換熱水器的時間。修繕當天由弘道個管員帶著弘道辦公室的二手熱水器，村長則協助連絡在地瓦斯桶廠商和水電師傅，眾人齊心順利完成更換。

看見這麼多人為自己的生活設想，阿銘感動到不知該說什麼，很感謝大家的幫忙，讓他終於能在寒冬裡再次洗個安全又溫暖的熱水澡。

弘道老人福利基金會副執行長劉佳盈今天透過新聞稿表示，寒流即將來襲，熱水需求與用電安全都成為威脅弱勢獨老健康與安全的隱形危機。因此每到歲末天冷時節，弘道都會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，提供除舊布新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等有年味服務。

年節將近，劉佳盈表示，今年寒冬助老服務尚缺4成助老經費缺口，歡迎民眾與企業愛心支持，捐款新台幣800元助老送年菜或享圍爐餐，捐款1200元助老除舊布新、辦年貨，捐款3000元助老全年關懷服務不間斷，讓孤老不孤單，安心度日，可洽弘道愛心專線（04-22060698）。（編輯：張雅淨）1150206