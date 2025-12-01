中風男賣帳號助詐團洗錢！身體不便為經濟所逼...遭判刑6月、賠償250萬元

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

彰化一名謝姓男子因中風無法工作、靠補助生活，去年竟因缺錢將自己的銀行帳號賣給詐騙集團使用，結果害4名被害人共損失656萬元。彰化地院審理後，依幫助洗錢罪判他6個月徒刑、併科罰金3萬元，並沒收犯罪所得。此外，民事部分謝男還得賠償其中一名被害人250萬元。

（圖／彰化地方法院）

根據判決書，謝男去年11月以3萬元代價，將自己華南銀行的網銀帳號與密碼透過LINE賣給詐團。詐騙集團接手後，透過IG、臉書等平台刊登投資訊息，誘騙蔡姓、彭姓等4名被害人「投資股票」。4人分別匯入123萬、250萬、202萬及81萬元至謝男帳戶，詐團得手後立刻將款項轉走，等被害人察覺異狀時，已無法挽回，只能報警求助。

謝男到案後坦承賣帳號換取3萬元，但辯稱自己中風無業、經濟拮据，才會受誘惑，且並未參與詐騙內容。不過檢方認定，他的行為已構成幫助洗錢罪，依法起訴並求刑8個月。法官審酌謝男雖身體不便、經濟困難，但仍具有基本判斷能力，加上未直接參與詐騙，因此將刑度減為6個月，併科罰金3萬元，並沒收他取得的3萬元報酬。

其中，被騙走250萬元的彭姓女子不滿刑事判決，另提民事求償。法院審理後認為，謝男提供帳戶協助詐團行騙，屬侵權行為，最終判決他必須全額賠償250萬元及法定利息。

