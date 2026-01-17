中風警遭調外勤舊疾復發索賠55萬！法官認跟調職無關 分局長免賠

社會中心／洪正達報導

有中風、心血管病史的警員調任外勤後舊疾復發，因此提告分局長、組長要賠償醫療費、精神撫慰金55萬多元。（示意圖，與本案無關／台南市警局提供）

台南一名內勤警員曾有腦中風、心血管病史，也因病改調內勤，沒想到2023年2月間所屬分局將該員改調派出所後，他提出診斷證明遭到駁回，不久後又因舊疾復發送醫急救，事後該員以「侵害健康權」對分局長、組長提告求償55萬元，案經台南地院審理後，認為天冷有可能誘發疾病，難以認定調職與發病間有因果關係，因此判他敗訴。

判決指出，該員1991年起在台南原縣區郊區分局任職，2015年值勤期間突然發生腦中風及心血管疾病，後續調往勤指中心辦理行政業務，並於2021年2月調任分局行政組，但該員不滿投訴局長信箱，指出郊區分局因派出所警力不足，且人力上剛好能負荷24小時運作，後來2023年2月間，分局將該員調往派出所後，該員提出診斷證明遭到駁回，沒多久就因暫時性腦缺血送醫急救，因此向分局長、組長提告求償醫療費9910元及精神撫慰金55萬元。

但分局則主張人事調動由人評會投票決議，並非分局長或行政組長可決定，會議中對於該員中風一事非不知情，且到任後非無過勞或超勤發生，更無規章指出罹患心血管疾病只能擔服內勤。

法院則指出，該員上下班情形正常，但醫院也鑑定中風患者復發風險較高，再加上高血壓也容易因天冷產生波動，其疾病較難歸咎於調動，因此判決警員敗訴。

