中風9年終於能走！基隆醫院獲捐下肢外骨骼機器人 重拾行動力

中風9年的林先生經過一個半月下肢外骨骼機器人訓練後，能夠平穩行走。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／新北報導〕緯創醫學科技公司黃俊東與台北101董事長賈永婕共同捐贈衛福部基隆醫院1套下肢外骨骼機器人「啟而走Keeogo」，幫助中風、置換關節或行動不良的長者安全有效復健，1位50多歲中風9年的林先生，經過1個半月下肢外骨骼機器人協助訓練後，在生活中可以穩健行走，行動比較靈活，讓他心情很好。

基隆醫院今天舉辦捐贈儀式，緯創醫學科技董事長黃俊東代表捐贈儀器給基隆醫院院長林三齊，市府副市長邱佩琳和衛生局張賢政見證，這是基隆市第一套下肢外骨骼機器人「啟而走Keeogo」。

黃俊東表示，這套設備是藉由醫學科技輔助復健，讓行動不便患者復健更安全、更有效率，早日重拾行動力。他說，有位高齡長者行動不便，希望能夠再牽著孫子到公園走一圈，經過訓練後他終於牽著孫子到公園玩，讓長者淚流滿面。他希望從台灣頭開始，號召各界社會善心人士與團體響應「一馬當先 keeogo勸募計畫」，期許2025年各縣市都有1套下肢外骨骼機器人，在科技加持，復健更有力。

1位50多歲中風9年的林先生，右側肢體無力，持續在基隆醫院接受復健治療，平時可以使用輔具行走，但腳無力要靠上肢支撐拖行，行走距離有限，經過1個半月的下肢外骨骼機器人訓練，加強坐站、半蹲、行走等訓練後，腳可以平穩行走，上下樓梯減少一半的時間，在生活中能夠穩定行走。

他昨天示範使用下肢外骨骼機器人行走，他說，好像在做重量訓練，讓他肌肉進步很多，行動比較靈活，心情很好。

林三齊說，醫院近年推動在地就醫、擁有嶄新的復健病房，並持續優化醫療環境。感謝黃俊東董事長及賈永婕董事長熱心公益、回饋社會，讓百年醫院有了新科技的加持，成為基隆地區第1家使用下肢外骨骼機器人來輔助病人行走訓練，有效幫助病人復健、早日恢復健康。

基隆醫院復健科王昭閔表示，這套設備6.8公斤，適合中風、不完全脊髓損傷、髖或膝關節置換與行走功能不良的高齡長者使用，也可幫助銀髮族、退化老人及亞健康人士，在社區內活動及居家輔助，目前屬自費項目，須經過復健科醫師及物理治療師評估適用後，才可安排接受治療。副市長邱佩琳感謝緯創醫學公司，利用醫療科技幫助更多人，讓基隆人在地就醫。

緯創醫學科技公司董事長黃俊東(中)捐贈一套下肢外骨骼機器人給基隆醫院。(記者盧賢秀攝)

