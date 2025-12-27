中颱丹娜絲＋西南氣流 中南部雙重天災 28年最強雨彈連炸8天

今年7月初，丹娜絲颱風以中颱等級直接登陸嘉義，帶來罕見的強風豪雨。颱風期間，連救護車都被強風直接吹走，高雄興達港的船隻更被吹到翻覆並嚴重毀損。整個台灣西半部地區都明顯感受到颱風的威力，造成廣泛災情。

丹娜絲強風肆虐。(圖/TVBS)

整合防災工程技術公司總監賈新興解釋，丹娜絲颱風之所以威力強大，主要是因為台灣海峽的海水溫度非常暖，使原本只是輕度颱風的丹娜絲迅速增強。當時的大氣環境和條件對颱風發展極為有利，使其沿途沒有受到陸地阻礙，直接在嘉義布袋登陸。少了中央山脈的屏障，中颱等級的風雨直接侵襲人口稠密的西半部及澎湖地區，造成嚴重災情。

嘉義縣養殖漁業協會執行長陳泓碩表示，丹娜絲颱風當時風勢太大，導致工寮、置材室及各種維生系統都遭到嚴重損壞。他親眼目睹對面一間古厝直接被風吹倒，情況十分危急。

氣象署回顧這次事件後發現，造成嚴重災情有三大原因：累積雨量多且降雨日數長、短時間內強降雨劇烈且接連發生、以及28年來首次出現連續7天測站最大日雨量達200毫米以上。同時，連續6天出現1小時累積雨量破百毫米的情況，高雄小關山的最大48小時累積雨量更達到1341.5毫米。

西南氣流引發災情。(圖/TVBS)

賈新興進一步分析，今年7月下旬到8月初的強烈西南季風（西南氣流）大約從7月18日、19日開始影響台灣。這主要是因為當時太平洋高壓偏弱，無法阻擋西南季風帶來的水氣。如果太平洋高壓較強，罩在台灣和南海上空，就會切斷西南季風的水氣輸送，減輕降雨影響。

面對這些極端氣候事件，社會各界開始關注台灣的防災韌性是否足以應對。綠色和平氣候與能源專案主任忻儀指出，現在的降雨量遠超過10年前、20年前的水平，24小時的降雨量可能高達400毫米。然而，過去的水溝和水道規劃並未隨著這些強降雨趨勢進行調整。她強調，極端氣候是全球暖化造成的結果，而全球暖化則是人類排碳所導致，因此必須認真面對減碳問題。

從丹娜絲颱風到西南氣流事件，連續造成中南部嚴重災情，提醒我們必須記取教訓，提前備戰，強化防災體系，以應對未來可能更加頻繁且強烈的極端氣候挑戰。

