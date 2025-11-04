中颱海鷗重創菲律賓中部 熱帶低壓恐將形成颱風鳳凰

洪水氾濫，民眾被困屋頂，拍下這驚悚的一幕，颱風海鷗4日凌晨登陸菲律賓中部，眼前的街道被淹沒，居民紛紛往高處避難，據了解，數十萬人被迫撤離，截至4日中午，已經得知有2人因此喪命。

菲律賓中部宿霧島，9月才發生規模6.9的強震，數百名住在帳篷內的民眾被強制撤離以確保安全，甚至連一些避難中心都被洪水淹沒。而位於菲國南部的北蘇里高省同樣受到影響。

道路汪洋一片，有的民眾把握時間修繕屋頂，有的只能無奈打包、趕緊逃離，就算躲到了疏散中心，小孩漸漸恢復笑容、但大人的憂心仍全寫在臉上。

當地居民說道，「我們很害怕，因為我們的房子可能會倒塌，它只是用木頭做的，我還擔心住在這裡的2個孫子、孫女，他們的母親去了馬尼拉。」

而在海鷗颱風東南方，還有另一個熱帶性低氣壓TD29，有可能會生成颱風「鳳凰」，未來不排除出現「雙颱共舞」的局面，不過氣象署表示，目前還需要持續觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，「整個西太平洋上要留意2個熱帶系統，首先是海鷗颱風持續朝偏西的方向移動，往中南半島前進，對台灣是不會有直接影響，而另外還是要特別留意是，在這個熱帶性低氣壓之後還是朝偏西的方向移動，預估大概是下週一、下週二左右，距離台灣會最為接近。」

台灣的天氣方面，氣象署提醒，除了週末之後，要留意熱帶系統的發展，5日開始全台氣溫也會慢慢回溫、水氣減少，不過到了10日，東北季風增強，北、東地區又會轉為濕冷。



