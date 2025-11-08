中颱鳳凰估11/13登陸穿越台 共伴效應雨彈先轟北、東部
鳳凰颱風今（9日）暴風圈已觸菲律賓，預估將於11日北轉，13日上午從台灣中部一帶穿過，14日上午宜花出海，而颱風外圍環流會先與東北季風產生共伴效應，豪大雨率先開轟北部和東部。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風如果路徑上沒有特殊變化，預計下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地夜晚籠罩中、南部地區下週四（13日）凌晨左右登陸彰化至台南之間隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱，而目前來看AI系集每條線都指向台灣，下週一（10日）至12日都是關鍵。
中央氣象署表示，中度颱風鳳凰9日2時的中心位置在北緯 13.8 度，東經 126.4 度，以每小時27公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風平均暴風半徑 250 公里(西北側 270 公里、東北側 270 公里、西南側 210 公里、東南側 230 公里)，十級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 90 公里、東北側 90 公里、西南側 70 公里、東南側 80 公里)。
