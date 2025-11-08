中颱鳳凰來勢洶洶 台電屏縣142名搶修人員待命
〔記者羅欣貞／屏東報導〕鳳凰颱風已升級為中颱，中央氣象署預計11日到南海且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大；台電屏東區處處長仇忠銘今(8)日表示，昨已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等人員設備機具，預計下週一(10日)加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力戒備嚴正以待。
台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業的公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。
台電屏東區營業處呼籲，再生能源設置者應加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時也提醒商家廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。
此外，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，也請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
台電表示，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電也提供1911客服專線，屏東區處停電通報電話為：08-7322111。
中颱鳳凰逼近 台電屏東區處嚴陣以待
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風已增強為中度颱風，氣象署預估12、13日最接近台灣，可能從西南部登陸。台電屏東區處昨（7）日召開防颱整備會議，盤點搶修人員142名、昇空車41輛、吊臂車27輛及各式工...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
颱風減弱威脅不減！鳳凰最快週三侵台 專家：北東部下週一起風雨
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週侵襲台灣機率高，雖然本週末天氣仍大致穩定，天氣風險指出，明天週日(9日)下半天起，東北季風增強與颱風外圍水氣接近將使天氣轉變。天氣風險表示，鳳凰最快於下週三(12日)至下週四(13日)上午通過台灣上空，屆時全台將出現明顯風雨，北部及東半部更須留意共伴效應強降雨，建議民眾提前做好防颱準備。 今天週六(8日)各地天氣維持相當良好，大致為晴到多雲的天氣型態，雖然中南部早上雲量較多，但上午之後陽光有機會開始露臉。天氣風險說明，白天溫度將較為偏熱，北部、東半部白天高溫介於28-30度，中南部高溫則將來到31-33度；不過，晚間到明天(9日)清晨在中北部到東北部空曠地區，低溫仍有可能降至20度上下，日夜溫差變化偏大。 明天週日(9日)白天各地高溫仍偏熱，北部、東半部仍可達27-29度，中南部則仍會來到31-33度左右；同樣地，明天晚間到後天(10日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫還有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。天氣風險指出，週日(9日)下半天起東北季風將開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，且明晚鳳凰颱風外圍的新頭殼 ・ 11 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前