中颱鳳凰來勢洶洶 台電屏縣142名搶修人員待命

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鳳凰颱風已升級為中颱，中央氣象署預計11日到南海且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大；台電屏東區處處長仇忠銘今(8)日表示，昨已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等人員設備機具，預計下週一(10日)加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力戒備嚴正以待。

台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業的公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

台電屏東區營業處呼籲，再生能源設置者應加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時也提醒商家廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。

此外，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，也請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電表示，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電也提供1911客服專線，屏東區處停電通報電話為：08-7322111。

