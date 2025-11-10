中颱鳳凰來勢洶洶 賴清德提醒「花蓮堰塞湖達紅色警戒」：該撤離就全撤

中颱鳳凰來襲，賴清德今提醒花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，一定要做好防颱準備。（圖／總統府提供）

中颱「鳳凰」來勢洶洶，總統賴清德今天（10日）上午出席台大舉辦的台灣橋樑計畫開幕式後，向媒體主動表示，因為「鳳凰」的路徑非常罕見，花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離。

賴清德今天上午出席台灣橋樑計畫開幕式後向媒體表示，各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，應該做好優先撤離工作，大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。

賴清德指出，鳳凰颱風即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計在禮拜三跟禮拜四才會登陸台灣的陸地，但是今天跟明天的雨量會很大，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，主要是因為受到東北季風及颱風外圍環流的影響。

賴清德說明，花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪一個城市，通通要做好防颱準備，因為「鳳凰」的路徑非常罕見，「特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離」。



