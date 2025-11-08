中颱鳳凰來襲 台電屏東區處全力戒備
▲中颱鳳凰來襲，台電屏東區處嚴陣以待，全力護電。
鳳凰颱風已升級為中颱，台電屏東區處盤點搶修人力及設備機具，預計十日加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力戒備嚴陣以待。
中央氣象署預計鳳凰颱風十一日到南海且有北轉趨勢，十二、十三日最接近台灣、影響最大，預計從台灣西南部登陸，可能在十日發布海上警報，提醒中南部沿海與東部地區居民應提早因應。
台電屏東區處長仇忠銘表示，已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員一百四十二名，昇空車四十一台、吊臂車二十七台及大小型工程車五十三台等人員設備機具，預計十日加派人力進駐恆春、小琉球等地區。
台電屏東區營業處呼籲再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，並提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。
同時颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
另外，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。
