中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海

鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。

鳳凰颱風各國預測路徑趨向一致。(圖/翻攝自NCDR網站)

根據國家災害防救科技中心（NCDR）統整的預測路徑，發現鳳凰颱風預報幾乎一致，估計13日將從中南部一帶登陸後，接著往西北方向前行，從宜蘭或花蓮北部出海。

中央氣象署預報，下週一（10日）、下週二（11日）將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，週三（12日）前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於週三時增大，由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

廣告 廣告

鳳凰颱風預測路徑。（圖／中央氣象署）

延伸閱讀

超商假日咖啡只要29元 大杯拿鐵寄杯「現省704元」

解禁後毛豬需求暴增！拍賣每公斤均價創歷史新高

回收1顆舊行動電源「現賺400元」 適用門市一次看