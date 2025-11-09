中颱鳳凰將北轉！恐週三晚登陸台灣 專家曝兩地慎防「大量致災雨」

即時中心／梁博超報導

鳳凰颱風來勢洶洶，目前維持中度颱風上限強度，最快今（10）日傍晚發布海上颱風警報，不排除明（11）日發布陸上警報，中心在週三（12日）晚間登陸台灣。氣象專家吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，週二、三是鳳凰颱風「共伴效應」最劇烈的時刻，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。目前各國最新預報路徑也顯示，鳳凰颱風將會穿越台灣上空。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄發文指出，最新（9日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（10）日鳳凰外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部的降雨逐漸加劇，南部地區及中部山區亦轉有明顯降雨；北、東雲多降雨，氣溫降、明顯轉涼。

最新模式模擬顯示，週二、三（11、12日）鳳凰颱風的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而鳳凰雖在減弱中，其環流的西南風對南部、中部仍先後帶來「豪雨」的威脅，且各地皆應慎防強風的發生。

週四（13日）鳳凰持續減弱，天氣由南而北、先後好轉；週五（14日）鳳凰已變性遠離，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；週六、下週日（15、16日）各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率。

根據最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，因模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也較分散。故其環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦存在「不確定性」。

吳德榮分析，氣象署路徑潛勢最新預測圖顯示，鳳凰颱風受呂宋島破壞後，出海略為重整、強度短暫維持或增強，進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣限制水氣的逸入，又恢復逐漸減弱的趨勢，進入台灣海峽後，減弱趨勢更為明顯。即使如此，其環流所伴隨的「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅；但以結構而言，最強風雨未必出現在颱風中心附近。

