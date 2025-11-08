中颱鳳凰對流爆發中！暴風侵襲機率曝 3縣市首當其衝

中颱鳳凰來勢洶洶，氣象署公布最新暴風侵襲機率圖，其中高雄、台南及澎湖風險最高。此外，氣象粉專也提醒，鳳凰颱風對流持續爆發中，並分析南北地區進入風雨搖滾的時間點。

颱風暴風侵襲機率圖。（圖／中央氣象署）

根據氣象署發布「颱風暴風侵襲機率圖」，其中最高的是高雄、台南及澎湖侵襲機率已達62%；屏東、恆春、嘉義、雲林的侵襲機率也介於55%到59%。另外，彰化、南投、金門、台中、台東侵襲機率也達50%以上，提醒民眾需多加防範。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，鳳凰颱風對流持續爆發中，且環流相當廣泛，因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。

廣告 廣告

鳳凰颱風對流持續爆發中。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

粉專說明，北部、東部週一(10日)就會開始下雨，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨，即使颱風是從西南部衝上來，仍不可輕忽共伴、迎風面造成的劇烈降雨威脅，週一(10)、二(11)風險最高。

粉專特別呼籲，西南部雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範，主要影響時間會是在週二(11)晚至週四(13)凌晨。

延伸閱讀

膽識實力並存！4生肖自帶「事業爆發體質」 一路開掛

英知名電商SilkFred破產！衝擊逾500家品牌 顧客退款恐無望

林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了