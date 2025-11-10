中颱鳳凰很罕見！ 賴清德叮囑「該撤離就全部撤離」：特別是花蓮

總統賴清德提醒花蓮因應颱風「應該撤離就要全部撤離」。（總統府提供）

中颱「鳳凰」雖然還沒直接襲台，但各地可明顯感覺到風雨逐漸增強，其中花蓮馬太鞍溪堰塞湖已紅色警戒。總統賴清德今（10日）上午叮囑各縣市做好防颱準備，並特別提醒花蓮，「應該撤離就要全部撤離」。

賴清德今上午出席「臺灣橋梁計畫」開幕式，特別就颱風停下受訪。他表示，這次鳳凰颱風即將侵襲台灣，雖然颱風中心預計週三至週四才會登陸台灣陸地，但今明2天雨量仍大，主要受東北季風及外圍環流影響，可能在北海岸、大台北、東北部地區雨量更大，24小時雨量到200至350毫米甚至更高。

鳳凰颱風路徑罕見 賴清德喊話：讓傷害降到最低

賴清德指出，花蓮堰塞湖目前提高至紅色警戒，「我希望全國民眾面對這次相當罕見颱風，一定要做好防颱準備」。不管在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備，因為他路徑非常罕見；賴清德也提醒說，「特別是在花蓮，應該撤離就要全部撤離」。

賴清德指出，各縣市，預期會有豪大雨量、土石流的潛勢地區，也應做好優先撤離的工作，喊話「大家共同做好防颱準備，讓這次鳳凰颱風來襲的傷害降到最低」。

