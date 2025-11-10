中颱鳳凰甩尾北轉！最快今下午海警 北東防豪雨中南部留意強風

中度颱風「鳳凰」逐漸北轉，最快今傍晚至晚間將發布海上颱風警報。（氣象署提供）

中度颱風「鳳凰」逐漸北轉，中央氣象署表示，最快今（10日）傍晚至晚間將發布海上颱風警報，明（11日）上午再發布陸上颱風警報。颱風中心預估於週三（12日）晚間至週四（13日）凌晨最接近台灣，並可能以輕颱強度通過中南部地區，之後逐漸減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

氣象署預報員朱美霖指出，鳳凰今日清晨通過菲律賓呂宋島後進入南海，目前正逐漸北轉。未來將於週三白天至晚間逼近台灣西南方海域，因海氣條件不佳與地形影響，強度將明顯減弱。根據各國模式模擬，多數預測鳳凰將掠過台灣上空，但仍有少部分顯示可能路徑偏西或北轉角度較大，強度與路徑仍具不確定性。

受颱風外圍環流與東北季風共伴影響，北部與東半部今日起雨勢明顯，越晚越大。氣象署已發布大雨特報，提醒基隆北海岸、大台北山區與宜花地區防豪雨以上等級降雨，山區應慎防坍方與落石。明日大台北與東半部雨勢仍強勁，中南部午後起雨勢轉大；週三颱風最接近時，中南部與花東地區將有局部大雨或豪雨，北台灣轉為短暫陣雨。

隨鳳凰接近，沿海風力也顯著增強。氣象署發布陸上強風特報，台南以北、基隆北海岸、東半部及離島平均風力6級、陣風8級以上；其中苗栗至彰化、恆春半島及澎湖可能出現11級強陣風。西南海域浪高可達6至7公尺，提醒海上作業及沿海活動應嚴加防範。

氣象署估計，週三至週四颱風通過台灣上空後將往琉球海域遠離，強度減弱；週五起主要受東北季風影響，北部與宜花仍有局部短暫雨，其他地區天氣可望轉為多雲到晴。氣象署呼籲民眾持續關注最新颱風動態，慎防強風豪雨與海象惡化。

鳳凰目前正逐漸北轉。未來將於週三白天至晚間逼近台灣西南方海域。（氣象署提供）

