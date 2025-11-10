中颱鳳凰要來了！暴風圈襲台「5縣市侵襲率破9成」
生活中心／楊佩怡報導
中颱「鳳凰」10日凌晨2時的中心位置在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行。氣象署預估最快在今天傍晚發布「海上颱風警報」，明天（11日）發布陸警。另外，根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖可得知，全台有5個縣市超過「90℅」，6個縣市超過8成，也就是說全台皆須嚴防鳳凰颱風襲台的威力。
鳳凰颱風目前以每小時19公里的速度向西北西轉北朝台灣前進。（圖／氣象署提供）
根據中央氣象署今清晨發布的最新消息，颱風「鳳凰」今清晨2時位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣；且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。今晚起至週二（11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率。
氣象署預估最快在今天傍晚發佈海警，明天發佈陸警。（圖／氣象署提供）
週三（12日）隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四（13日）颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩；不過鳳凰颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。
氣象署公布暴風侵襲機率，全台共有5縣市飆破9成。（圖／氣象署提供）
另外從氣象署發布的暴風侵襲機率圖，可見有5縣市的爆風侵襲率高達9成，分別是台南市94℅、嘉義縣92℅、嘉義市91℅、雲林縣90℅和高雄市90℅；還有6縣市突破8成，分別為屏東88%、台中84%、花蓮81%、澎湖89℅、彰化85℅、南投88℅；其他縣市包括新北、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭、台東等地也都有7成侵襲率。
鳳凰颱風即將襲台，今明兩天的雨勢最顯著，後天將逐漸減弱。（圖／氣象署提供）
針對氣溫以及降雨部分，氣象署指出今天除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率，民眾外出請注意安全、保持車距。氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於22至24度左右，感受濕涼，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度。
原文出處：中颱鳳凰要向北急轉彎了！暴風圈強襲台灣「5縣市」侵襲率飆破90%
更多民視新聞報導
鳳凰颱風恐升強颱撲台！專家：從「這2地」登陸機率大
普發一萬登記開跑！「13種錯誤別犯」下場曝光
央行「護國金庫」隱身地曝光！進去須過5關卡
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 16 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 11 小時前
明起颱風、東北季風夾殺！海上、陸上警報恐接連發
鳳凰颱風來勢洶洶，不只日本氣象廳將其評為「強烈」，台灣中央氣象署也提醒民眾要防颱，氣象署指出，明（10）日颱風接近與東北季風相互影響，整個台灣東側慎防豪雨，預計明日下半天可能發布海上颱風警報，接著週二（12日）可能發布陸上颱風警報。週三（12日）颱風預計以輕颱強度通過台灣，雨勢擴到中南部，雨有顯著緩和可能要等到週五（14日）。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 16 小時前
鳳凰颱風暴力吞沒菲律賓！10萬人急撤離 專家示警「2災情」：不是風雨
颱風「鳳凰」持續增強，暴風半徑幾乎籠罩整個菲律賓，氣象單位最新警告指出，鳳凰已達「超級風暴」等級，預計今晚或明晨登陸呂宋島奧羅拉省，菲國當局緊急撤離東部與北部超過10萬名居民，防災進入最高戒備。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
颱風鳳凰估週三登陸中部 北、東部明起明顯降雨
中颱鳳凰持續朝呂宋島前進，未來將北轉接近台灣，根據氣象署的資料顯示，未來120小時內，台南以及澎湖的暴風圈侵襲率都突破9成，颱風中心有機會在週三（12日）從台灣中部登陸，到時候強度可能已減弱，不過環流伴隨的風雨還要持續觀察。而北部、東部在週一開始，就會受到外圍環流和東北風的共伴效應影響，有明顯降雨。公視新聞網 ・ 21 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰今拚強颱達巔峰！「穿心颱」估這時暴風圈觸陸 對台衝擊示警2關鍵
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專指出，預計今（9）日將達強烈颱風，下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，週四（13日）凌晨左右登陸彰化～台南間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 17 小時前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 1 天前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海
第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐升強颱撲台！專家：從「這2地」登陸機率大
生活中心／楊佩怡報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐急轉彎北上直撲台灣，氣象署分析鳳凰颱風有增強為強烈颱風的趨勢。對此，氣象專家分析，鳳狂颱風有可能在台灣「這2地」登陸，不過他推測12日中午後，颱風強度就會減弱，並在13日早上轉為熱帶性低氣壓，逐漸消散。民視 ・ 16 小時前