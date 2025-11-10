中颱鳳凰要來了！暴風圈襲台「5縣市侵襲率破9成」

生活中心／楊佩怡報導

中颱「鳳凰」10日凌晨2時的中心位置在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行。氣象署預估最快在今天傍晚發布「海上颱風警報」，明天（11日）發布陸警。另外，根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖可得知，全台有5個縣市超過「90℅」，6個縣市超過8成，也就是說全台皆須嚴防鳳凰颱風襲台的威力。





鳳凰颱風目前以每小時19公里的速度向西北西轉北朝台灣前進。（圖／氣象署提供）

根據中央氣象署今清晨發布的最新消息，颱風「鳳凰」今清晨2時位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣；且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。今晚起至週二（11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率。

氣象署預估最快在今天傍晚發佈海警，明天發佈陸警。（圖／氣象署提供）

週三（12日）隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四（13日）颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩；不過鳳凰颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

氣象署公布暴風侵襲機率，全台共有5縣市飆破9成。（圖／氣象署提供）

另外從氣象署發布的暴風侵襲機率圖，可見有5縣市的爆風侵襲率高達9成，分別是台南市94℅、嘉義縣92℅、嘉義市91℅、雲林縣90℅和高雄市90℅；還有6縣市突破8成，分別為屏東88%、台中84%、花蓮81%、澎湖89℅、彰化85℅、南投88℅；其他縣市包括新北、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭、台東等地也都有7成侵襲率。

鳳凰颱風即將襲台，今明兩天的雨勢最顯著，後天將逐漸減弱。（圖／氣象署提供）

針對氣溫以及降雨部分，氣象署指出今天除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率，民眾外出請注意安全、保持車距。氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於22至24度左右，感受濕涼，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度。

