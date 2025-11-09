中颱鳳凰逼近 估最快明下半天發海警 週二發陸警

台北市 / 綜合報導

接著馬上帶您來關心鳳凰颱風最新路徑，現在各國對於他接下來走的路線沒有太大的分歧，主要差別是在他北轉的角度，關鍵時間點主要就是在明天通過呂宋島、進入南海之後，他就會開始北轉，朝著台灣的方向前進。所以目前也預估明天的下半天，就會發佈海警，緊接著週二發佈陸警，週三大約中午前後，他的暴風圈就會觸及台灣陸地，週三晚間到週四的清晨，有可能就會登陸台灣。

而他登陸的地點，目前還有一些些的不確定性，如果目前看來桃園以南都有可能會是他登陸的地方。不過，在它登陸的時候，很有可能已經減弱成輕颱的強度，主要原因就是在他登陸菲律賓陸地後，結構遭到破壞、接著北轉經過南海這一段，冷空氣灌入，加上台灣陸地也會影響它的發展，只是在登陸前後的雨勢，還是不容小覷。

從未來降雨趨勢來看，明後兩天，會受到東北季風跟外圍環流的影響，最明顯降雨地區，包含基隆北海岸、大台北地區，整個東半部及恆春半島，在接下來兩天，都有大雨甚至豪雨發生機率，特別還可能有機會發生東北季風加上颱風外圍環流共伴效應，也有機會出現局部豪雨等級以上的降雨。

到了週三颱風會逐漸靠近台灣地區，所以風向會轉為偏西南、偏南風，所以週三大雨局部豪雨的區域，會轉移到中南部地區跟花東地區，北部跟東北部比較偏向背風面，雨勢比較趨緩，到了週四的話，強度有機會減弱成熱帶性低氣壓，也就是到了週四雨勢有機會再趨緩一些。

而當天風向會轉換為東北風為主，明顯雨勢會在中北部地區有些短暫陣雨，到了週五週六會轉為單純東北風環境，提醒您留意。

