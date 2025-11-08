中颱鳳凰逼近 台電屏東區處嚴陣以待

▲台電屏東區處召開鳳凰颱風前整備會議，由處長仇忠銘（中）、副處長邱煜斌（右）、副處長江秉忠（左）召開鳳凰颱風前整備會議。（圖／台電屏東區處提供）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風已增強為中度颱風，氣象署預估12、13日最接近台灣，可能從西南部登陸。台電屏東區處昨（7）日召開防颱整備會議，盤點搶修人員142名、昇空車41輛、吊臂車27輛及各式工程車53輛，並預計下週一加派人力進駐恆春、小琉球，全力戒備。

▲台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具。（圖／台電屏東區處提供）

台電屏東區處指出，配電自動化系統可即時監測線路狀況，若發生停電，將依「變電所→主幹線→分歧線」原則搶修，優先恢復醫療院所及政府重要單位供電，再進行一般用戶復電。搶修進度仍受風雨及交通影響，呼籲民眾體諒。



台電提醒，再生能源業者應加固設備，沿海漁業檢查水閘門及發電機，商家招牌應加裝漏電斷路器；民眾也應固定招牌、修剪樹枝、防範地下室淹水。如遇電線掉落，請勿觸碰並立即通報台電處理。

颱風期間若遇停電，建議多利用「台灣電力APP」或官網通報及查詢停復電資訊，無法上網者可撥打1911客服專線。

