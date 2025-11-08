中颱鳳凰逼近 台電屏東區處嚴陣以待
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風已增強為中度颱風，氣象署預估12、13日最接近台灣，可能從西南部登陸。台電屏東區處昨（7）日召開防颱整備會議，盤點搶修人員142名、昇空車41輛、吊臂車27輛及各式工程車53輛，並預計下週一加派人力進駐恆春、小琉球，全力戒備。
台電屏東區處指出，配電自動化系統可即時監測線路狀況，若發生停電，將依「變電所→主幹線→分歧線」原則搶修，優先恢復醫療院所及政府重要單位供電，再進行一般用戶復電。搶修進度仍受風雨及交通影響，呼籲民眾體諒。
台電提醒，再生能源業者應加固設備，沿海漁業檢查水閘門及發電機，商家招牌應加裝漏電斷路器；民眾也應固定招牌、修剪樹枝、防範地下室淹水。如遇電線掉落，請勿觸碰並立即通報台電處理。
颱風期間若遇停電，建議多利用「台灣電力APP」或官網通報及查詢停復電資訊，無法上網者可撥打1911客服專線。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
屏東縣運熱鬧登場 逾萬名選手競逐31項賽事
馬來西亞旅遊業踩線屏東 體驗山海人文魅力
獨／趁廟宴伸「黏手」竊嫌釣線偷香油錢
其他人也在看
中颱鳳凰來勢洶洶 台電屏縣142名搶修人員待命
鳳凰颱風已升級為中颱，中央氣象署預計11日到南海且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大；台電屏東區處處長仇忠銘今（8）日表示，昨已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等人員設備機具，預計下週一（10日）加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力自由時報 ・ 13 小時前
鳳凰颱風恐直撲 澎湖加強警戒
鳳凰颱風來勢洶洶，經過菲律賓呂宋島北轉後之路徑預測，是否會登陸南台灣或沿台灣海峽北上，各國模式仍有分歧。但台灣都可能在暴風圈範圍內，並可能增強為強颱，日本氣象廳的預報路徑則是直撲澎湖，對澎湖影響不容小覷！澎湖各界嚴密警戒中，各單位提前完成防颱整備工作，因應「強風」可能造成災情！自由時報 ・ 11 小時前
平面設計大師福田繁雄典藏展高雄登場 妻女來台出席盛會
日本設計大師福田繁雄的經典作品，相隔15年再度於台灣完整展出，高雄科技大學接手原典藏於東方設計大學的福田繁雄超過3000件的作品及手稿，策畫「反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展」，即日起於高雄市文化中心至高館盛大開幕，並同步於高科大建工校區藝文中心聯展，昨（7）日開幕儀式上，福田繁雄夫人福田靖子與女自由時報 ・ 10 小時前
新北溫體豬解禁復市 價格平穩
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府市場處表示，零售市場今天恢復販售溫體豬肉，經查核攤商後發現，溫體豬肉於非洲豬瘟疫情前每台斤200元，今天重新開市後每台斤210元，與禁運前價格差異不大，價格維持平穩。中央社 ・ 11 小時前
長期腳踝疼痛 微創動脈栓塞緩解
記者湯朝村∕嘉義報導 一名50歲男性，20年前一場車禍造成腳踝粉碎性骨折。雖然術後骨…中華日報 ・ 18 小時前
2025純植行動論壇在新竹啟航 跨界講者共談「以食改變世界」
【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】純植行動聯盟於11月7日在國立陽明交通大學光復校區合勤講堂舉辦《純植生活互傳媒 ・ 1 天前
鳳凰颱風逼近 台電雲林超前部署防災戰線 全力守護家園供電安全
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署今（7）日指出，颱風強度有進一步增強為中度的趨勢，互傳媒 ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶 台電屏東嚴陣以待、全力防颱備戰
台電請民眾多利用「台灣電力APP」及網路通報查詢停復電資訊 【記者 王苡蘋╱屏東 報導】鳳凰颱風已升級為中颱，台灣好報 ・ 14 小時前
【每日揭詐】11/7 假「戶政事務所」來電 金融卡遭盜刷140次損失370萬元
防詐中心公布最新統計資料，11/7全國共受理446件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2716.3萬元。太報 ・ 12 小時前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 13 小時前
我能聽懂你！ 聰明狗狗會分類玩具
匈牙利研究發現，聰明的狗狗甚至具有把物品自行分類的推理能力，不但能記住玩具的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的玩具，其實屬於同一類的玩具。這其實就是幼童早期語言發展時，將語言標籤 也就是物品名稱...大愛電視 ・ 17 小時前
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫 提4措施嚴防疏漏
（中央社記者葉臻桃園8日電）行政院長卓榮泰今天至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，未來在邊境防疫上有4個要求，不容許任何人的疏忽和環節疏漏，一定要層層防護、阻隔，把非洲豬瘟阻絕於境外。中央社 ・ 11 小時前
煞車力道大！北市公車自撞施工告示牌 車上3乘客重摔急送醫
台北市中山區驚傳公車事故，8日上午10時40分，1部新店客運643路公車，行經四平街及松江路口時，因不明原因自撞施工告示牌，造成車上3名乘客受傷，司機見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，隨即將44歲女子及6歲男童送往台大醫院救治，另名6歲女童則在友人陪同下就醫，3人皆意識清醒，經檢傷治療後並無大礙，至於詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台電新營區處盤點人力機具巡視變電所及線路 全力防範鳳凰颱風來襲
根據中央氣象署資料，輕度颱風鳳凰最快7日下午升級為中颱，且周末可能增強為強颱，預估鳳凰颱風11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報；台電新營區處全力戒備，啟動盤點搶修人力、車輛機具、物料及通訊設備，並針對轄區內各變電所進行巡視，於颱風來襲前適時完成防水閘門裝設及辦理線路特別巡視，對於過密、過高、偏重一側或電力線路沿線樹木進行防颱修剪，全力待命備戰。台電新營區處長黃啟通提醒民眾事先做好防颱準備，包含陽台、窗邊、戶外插座應拔除電源、加強固定招牌看板並取下懸掛物、沿海養殖業者及偏遠山區民眾提早自備發電機或不斷電設備以防範災損，低窪地區及大樓地下室應加強防範淹水，並備置沙包或防水閘門等；如遇電線掉落與外露，應立即 ...台灣新生報 ・ 1 天前
中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究
中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有...聯合新聞網 ・ 18 小時前
〈鳳凰〉恐撲台 台電台北市人力、機具全面戒備
【民眾新聞葉柏成新台北報導】颱風〈鳳凰〉持續增強，中央氣象局預計有機會北轉影響台灣，屆時北部、東部及南部將明顯 […]民眾日報 ・ 1 天前
台中建國市場溫體豬肉恢復販售 民眾搶購熱絡
（中央社記者趙麗妍台中8日電）非洲豬瘟禁宰禁運解封，許多民眾一早到菜市場買溫體豬肉。台中建國公有市場肉品區一早擠滿民眾，剁肉聲、叫賣聲此起彼落，買氣十分熱絡。中央社 ・ 12 小時前
《GTA5》狂賣2.2億套！上市12年仍在排行榜熱銷 玩家笑喊「到底誰還沒買」
最近又到了許多國外遊戲公司的財報分享時間，擁有 2K Games、Rockstar Ga2K Games、Rockstar Games 等著名遊戲開發工作室的 Take Two 集團也分享了旗下遊戲的最新銷量，而其中最讓人感到震驚的是，《GTA5》的銷量又再一步上升了，Take Two 統計已經賣了超過 2.2 億套，占了《GTA》（俠盜獵車手）系列銷量的一半，另外一款 3A 大作《碧血狂殺2》也已經賣出 7900 萬套。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
鄭麗文被疑參與統派活動 蔣萬安：應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，活動追思對象包括共諜吳石，引發外界質疑她參與統派活動與中華民國立場不符，對此，鄭麗文回應，活動旨在紀念白色恐怖時期政治受難者，盼兩岸人民不再因政治信仰而犧牲，台北市長蔣萬安則對此回應，應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩。 由於白色恐怖秋祭追思名單中包括共諜吳石，外界質疑該活動具統派色彩，與中華民國立場相違，鄭麗文昨天出席「馬習會」十週年研討會時被問及此事回應指出，活動目的在於悼念白色恐怖時期所有政治受難者，而非政治立場表態。她表示，國共內戰後，全球陷入冷戰對峙，台灣在五零年代經歷嚴峻政治肅殺時期，從二二八事件到白色恐怖、清鄉運動，許多人因政治理想遭受迫害，她強調，兩岸人民都曾有因信仰與政治立場被犧牲的悲劇，希望這樣的歷史不再重演，台灣社會能以民主包容的態度看待不同聲音。 共諜吳石。 圖：翻攝自維基百科 針對外界批評，鄭麗文回應，歷史上台灣有許多共諜案，同樣也有國民黨員在中國被逮捕，這些都是時代的悲劇，她盼望台灣不再讓人民為政治理念付出生命代價，呼籲外界以和平與理解的視角看待歷史事件。 對此，蔣萬安上午出席新頭殼 ・ 10 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前