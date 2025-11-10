中颱鳳凰「再進化」直撲台灣！暴風侵襲率全台上升 7縣市飆破90%

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

中度颱風「鳳凰」逐步逼近台灣！中央氣象署今（10）日上午8時最新資料指出，鳳凰中心位於北緯17度、東經119.2度，以每小時約15公里的速度朝西北前進，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間陣風可達45公尺，暴風半徑最大約270公里，籠罩範圍相當廣。而颱風預計將於今日鬼轉北上，朝台灣逼近，未來120小時颱風暴風侵襲機率顯示，全台7縣市已達90%。

中度颱風「鳳凰」逐步逼近台灣！（圖／中央氣象署官網）

最新颱風侵襲機率顯示，全台風險全面升溫，南部與西部地區尤為明顯。台南市侵襲率高達95%，嘉義縣、嘉義市各為93%、雲林與高雄各為91%，南投、屏東縣則為90%，而澎湖縣也達87%，其餘縣市則普遍在70%以上。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書凌晨指出，鳳凰已穿越呂宋島，目前正在南海重新整合。雖然颱風眼暫時模糊，但主體雲系依舊完整、環流結構穩定，顯示其為抗環境干擾力強的大型颱風。

論壇也分析，鳳凰在接近台灣過程中，大氣條件將逐漸轉為不利於發展，屆時「重整速度與減弱幅度」將是影響西半部風雨強度的關鍵變數。不過東半部及北北基地區，降雨將自今日起陸續增強，提醒民眾留意強陣風與瞬間豪雨。

東半部及北北基地區，降雨將自今日起陸續增強，提醒民眾留意強陣風與瞬間豪雨。（圖／翻攝自氣象屬官網）

