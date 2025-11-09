中颱鳳凰「慢速移動」強度恐再增 宜蘭今首防強降雨

中颱鳳凰目前位在鵝鑾鼻南南東方940公里海面，在抵達台灣之前，將先到菲律賓北部「轉1圈」，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，宜蘭最快9日晚間就會出現雨勢，若颱風速度變慢，雨勢會更強、更久。

氣象粉專「氣象報馬仔」9日在臉書發文，鳳凰颱風強度已到中颱上限，即將升級為強颱，預計9日晚間短暫停留菲律賓北部陸地，10日進入南海後短暫偏西移動。11日颱風進入鞍型場環境，且受北方槽線東移影響，先緩慢接近台灣海峽南部，再轉東北東方向移動，因此登陸南高屏陸地機會不小。

該粉專提到，端視鳳凰颱風目前狀態，其外圍環流完整且寬廣，風眼牆厚實、結構緊密，可見「鳳凰」環流系統發展成熟，已是大型的強颱風。而在颱風穿越菲律賓後，強度減弱且速度明顯放慢，不排除颱風有空檔重整結構，或是短暫再增強，儘管南海環境條件較不利發展，但研判風凰進入台灣海峽南部時，仍足以支撐鳳凰維持中颱下限強度。

此外，當鳳凰颱風進到南海範圍，移速變慢會讓輻合帶長時間「卡」在台灣東北近海，進而導致暖濕氣流不斷北送，預計宜蘭9日晚間將有局部大雨，新北、基宜花東等5地（含山區）在10日至12日也有豪雨等級降雨。該粉專警告，如果鳳凰颱風未來還是緩慢移動，則降雨強度會更強，有強降雨訊號，同時影響時間會更久，需高度警戒。

