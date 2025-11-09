中颱「鳳凰」環流超大！巨無霸外型引熱議 鄭明典分析風場結構

中颱「鳳凰」持續增強長胖中，預計下週登陸台灣。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 中颱「鳳凰」持續增強長胖中，預計下週登陸台灣，對此，前中央氣象局長鄭明典PO出衛星雲圖指出，鳳凰環流很大，內部風場「非圓對稱」並不均勻，強風主要在外側，預估會對菲律賓造成嚴重衝擊，但是過了菲律賓，遇到強勁東北季風，或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些，不過鳳凰巨大的外型仍讓不少網友驚訝。

鄭明典昨日在臉書上表示，鳳凰颱風原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，昨天傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在逐漸要組織成眼牆雲系了，鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難，但過了菲律賓，颱風將遭遇強勁東北季風，或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些，但還是要密切注意過菲律賓之後的變化。

廣告 廣告

並在今天PO出衛星雲圖指出，鳳凰環流很大，但是內部風場「非圓對稱」並不均勻，衛星風場觀測確認有強風，就典型颱風概念摸式來比較，強風還是分布在較外側，而鳳凰巨大的外型引起往討論，「真的很大一顆」、「可怎辦啊 好像蠻大呀 趕緊搬花盆栽」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鳳凰颱風明起靠近「雨炸3天」！共伴效應劇烈2區慎防致災降雨

鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看

鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難，但過了菲律賓，颱風將遭遇強勁東北季風，或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些。 圖：取自鄭明典臉書

鄭明典PO出衛星雲圖指出，鳳凰環流很大，內部風場「非圓對稱」並不均勻，強風主要在外側。 圖：取自鄭明典臉書