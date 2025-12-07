中餐廳疑「煮貓掌」遭檢舉！老闆稱「無違法」：是狗

國際中心／于士宸報導

近日，中國長沙一間燒烤店因直播內容引發巨大爭議，竟有多名網友同時向直播平台舉報，一間燒烤店老闆疑似在直播時烹煮類似動物四肢的料理。整起事件發生於12月1日，當時該店在社群平台進行直播，以第一視角拍攝烹調過程，直播畫面中，鍋內擺滿數十之疑似被煮到發白的小動物爪子，趾骨與肉墊的輪廓清晰可辨，讓不少觀看者感到不適，並紛紛猜測這些爪子可能是「貓掌」或「肉墊」。隨著討論愈演愈烈，老闆也出面澄清，此料理並非貓掌，而是「狗爪」，強調絕無違法作為。

直播畫面可見，一大鍋形狀類似動物四肢的料理在鍋中。（圖／翻攝自微博）

根據中國《現代快報》報導，本月（12）1日中國長沙某燒烤店遭網友檢舉，疑似在直播時烹煮大鍋看似動物四肢的料理。只見畫面中，一大鍋已被煮得發白的動物爪狀物堆疊在一起，外觀因高溫長時間烹煮而呈現柔軟、脫色的狀態，趾骨輪廓隱約可見，腳墊般的組織也因煮透而略微突出，整坨食材密集貼合，視覺上帶來強烈衝擊。對於網友的質疑，涉事燒烤店老闆於隔日（2）出面回應，否認烹煮的是貓爪，強調畫面中的食材其實是「狗爪」，稱只是提供顧客點選的特色菜品，並表示：「現在餐飲食材抓得這麼嚴，我們沒有管道去搞違法的東西」，強調並無違法。然而，對於狗肉來源是否合法、是否具備檢疫證明等敏感問題，老闆並未給出明確說法，反而引發更多討論與質疑。

燒肉店老闆出面回應，否認烹煮的是貓爪，強調畫面中的食材其實是「狗爪」。（示意圖／翻攝畫面）





事實上，由於中國部分地區仍保有食用狗肉的習慣，該事件也迅速帶出關於中國是否禁止狗肉買賣的討論。對此，長沙縣市場監督管理局星沙市場監督管理所也回應指出，販售狗肉必須符合相關法規，且來源需能提出合法證明。截至12月3日，相關主管機關尚未公布對該燒烤店食材來源的調查結果，網路上仍持續針對此事件展開激烈討論。

對此，不少網友呼籲政府應全面檢查市場上狗肉來源、並加強食品安全管理，也有人認為此事件凸顯直播內容的灰色地帶，要求平台應加強審查與即時處理機制，以避免類似爭議再次發生。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

