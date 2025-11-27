中駐日使館稱多名旅日國民遭辱罵毆打

（中央社台北27日電）日中關係未見緩和，中國駐日本大使館表示，近日多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷；今年7月以來駐日使領館接到中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月份尤為突出。

中國駐日本大使館微信公眾號26日發文，指今年7月以來，駐日使領館接到的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月份尤為突出。近日多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷。

文章表示，有關案件發生後，駐日本大使館和各總領館第一時間表達慰問並提供協助，向日方提出交涉，要求盡快破案，嚴懲兇手，切實保護中國公民合法權益。目前多起案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

文章表示，近年日本治安環境持續惡化。據日本警察廳統計，2021年至2024年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增至73.8萬件。拐賣、放火、殺人、搶劫、性侵、猥褻等重罪由8821件增至14614件，增加約65.7%。

中國駐日本大使館表示，再次提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，請注意保存證據，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

日本首相高市早苗7日在國會答詢發表「台灣有事」說後，中國外交部和中國駐日大使館14日指，今年以來日本社會治安不靖，發生多起在日中國公民遇襲事件；又指日本領導人公然發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險，「鄭重提醒」中國公民近期避免前往日本。

其後日本外務省發布日本警察廳的統計數字，反駁針對在日中國籍人士的罪案頻發的說法並不屬實。據日本警察廳的數據，2025年1至10月錄得28宗受害者為中國籍人士的案件；2024年1至10月有35宗；2023年有48宗。部分案件的主要嫌疑人為中國籍人士。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1141127