中駐日大使狂譙！遭日網反嗆爆 他酸成功做到一事：讓日本更不信任中國

國際中心／施郁韻報導

中國、日本因日相高市早苗「台灣有事論」關係持續惡化。（示意圖／翻攝自pexels）

日本首相高市早苗日前在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，引起中國強烈不滿，使出報復手段、進口禁令等抗議。中國駐日大使吳江浩也多次在社群平台開嗆，對此，資深媒體人矢板明夫大酸吳江浩已經成功做到一件事，「讓日本社會比過去更不信任中國。」

矢板明夫在臉書發文表示，中國駐大阪總領事薛劍之前在X上放話，要把高市早苗首相斬首，引起眾怒，被日本網友罵翻，「最近雖然重新出現，但乖得不得了，只敢轉貼別人的文章、特別是中國駐日大使吳江浩的文章，完全沒有當初那副戰狼的氣勢。看起來不像外交官，更像被主管訓了之後乖乖回來打卡的職員。」

矢板明夫說，真正活躍起來的是駐日大使吳江浩，這陣子在X上幾乎天天罵高市、罵日本政府，甚至連麻生太郎前首相都罵成「某位日本政客」，這種語氣在日本被視為明顯的降格羞辱，「吳江浩以為自己在「鬥爭」，但日本網友的留言很快就把他打回原形。」

日本網友酸：「你是大使還是酸民？」、「這種態度只會讓日本更討厭中國。」還有日本網友留言：「謝謝你每天提醒我們，日中關係為什麼無法改善。」還有人乾脆一句話：「果然還是該跟這個國家保持距離。」

吳江浩在X上開罵，更在人民日報寫長文喊日本「誤判形勢」「撞南牆」。矢板明夫直言「問題是，他越罵，日本民眾越覺得反感，甚至開始懷疑『中國是不是已經連基本外交禮節都不在乎？』這種負面觀感，比任何政策聲明都更具殺傷力。」

矢板明夫表示，更諷刺的是，中國一邊要日本企業留下來投資，一邊派出滿嘴火藥味的大使在日本社群平台上到處點火。「台灣人都看得懂：這根本不是外交，是發洩情緒。若中國真的想改善國際形象，不可能不知道大使的每一句話都在傷害自己。」

矢板明夫分析，戰狼外交最大的問題不是兇，而是「無策略」。一下喊斬首，一下喊和平；一會兒罵日本，一會兒又求日本企業不要撤資，這種前後矛盾只會讓人更警戒。

矢板明夫最後表示，在日本，吳江浩已經成功做到一件事「讓日本社會比過去更不信任中國」。台灣更應該看懂這一點：真正危險的不是戰狼的叫聲，而是這個政權已經分不清外交與鬧事的差別了。台灣政府應該吸取日本的教訓、這種流氓政府、最好還是少打交道的為好。

