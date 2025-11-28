中駐日大使稱台灣省 台駐日代表一句話嗆爆
日本首相高市早苗日前在國會強調「台灣有事，即日本有事」，引發中國強烈不滿，導致中日外交緊張升溫。中國駐日大使吳江浩連日於社群平台X發文反擊，甚至刻意將台灣捲入紛爭，聲稱「台灣省各界要求高市早苗道歉」，企圖塑造台灣反日形象，但此舉迅速遭台灣駐日代表處反擊。
外交風波起於高市早苗的國會答詢。她明確表示日本將重視台海局勢，並被視為展現更積極的區域安全立場。此言論引起北京不滿，隨後中國駐日大使吳江浩連續在 X 平台發文，引用馬英九相關談話，宣稱台灣內部反對高市發言，試圖製造「台灣反日」印象。
11 月 25 日，吳江浩再次在 X 發文，引用央視內容，指稱「台灣省各界要求高市早苗道歉」，並宣稱高市的涉台言論引發「台灣同胞憤慨」。然而貼文僅獲得 300 多人按讚，反應冷淡。
台灣駐日代表處隨即在 26 日以日文回擊：「台灣是台灣，不是台灣省。」貼文瞬間在日本網路爆紅，累積超過 280 萬次瀏覽、近 9 萬人按讚，大量日本網友留言支持，認為台灣官方回應「帥氣又清楚」。甚至吸引《日本體育報》等日媒報導，並特別向讀者介紹「台北駐日經濟文化代表處」為台灣在日事實上的大使館角色。
中日外交角力持續延燒，但台灣反而因果斷回應獲得日本社會高度關注。此事件不僅反映北京對台灣言論與國際互動的敏感，也顯示台日關係在民間與政治層面上持續深化。
