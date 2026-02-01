中駐澳大使嗆「不支持統一就離台」 王定宇：肖郎練肖話

政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導

中國戰狼外交官再加一，日前中國駐澳洲大使肖千提到台海局勢，竟稱不認同自己是中國人的台灣民眾，都應該離開這座島，還烙話"不歡迎那些背叛國家的人"，此話一出輿論譁然，國安會秘書長吳釗燮直言，自認是中國人的台灣民眾僅剩個位數，肖千說法背離現實，王定宇更酸肖千是肖郎練肖話。

中國駐澳洲大使肖千：「有些台灣人確實有些人執意分裂，他們不承認自己的中國身分，他們不承認世界上只有一個中國。」

中國駐澳洲大使肖千，日前在坎培拉公開演說中大放厥詞，除了重申台灣主權隸屬中國以外，還撂狠話，說"拒絕中國統一，可以離開這座島"！









中國駐澳洲大使肖千：「他們也不支持統一，他們可以離開台灣，台灣是中國的領土，如果他們拒絕成為中國公民，他們可以離開台灣，我們不歡迎那些背叛我們國家的人。」

肖千此話一出，在網路上掀起強烈反彈。有人說"台灣從來不是中國領土，網友更怒嗆是乞丐趕廟公嗎？連台灣都沒來過、叫我們離開？更大酸所以去澳洲的人，都不喜歡中國囉。國安會秘書長吳釗燮第一時間也轉發，說好奇這位「戰狼」學位從哪來？竟學到這種國際關係邏輯！更強調自認是中國人的台灣民眾僅剩個位數，肖千說法，等同要求超過九成台灣人撤離，完全脫離現實。





立委（民）王定宇：「連肖千你自己要來台灣，都要申請簽證，客觀的現實就是，台灣從來不是中國的一部分，肖千在國外演戰狼，是演給國內的獨裁頭子習近平看的，一個外交官在別人的國家土地上撒野，肖千的所言所行，剛好就是符合他的名字，肖郎練肖話。」





中國近年主打戰狼交牌，從肖千，到駐大阪領事薛劍嗆聲斬首高市、還有之前的中國駐法代表盧沙野，曾提出統一台灣後將對台灣人"再教育"種種挑釁、攻擊言行，不只惹台灣人厭，恐怕也讓國際上更反中。





