中駐聯大使就「台灣有事」告狀安理會 日大使批：發言不恰當

中國駐聯合國大使傅聰再度要求日方收回涉台言論。(路透社)

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中日關係緊張。綜合日媒報導，中國駐聯合國大使傅聰於昨（15日）再度在聯合國安理會會議要求日方收回高市早苗的涉台言論，日本駐聯合國大使山崎和之則反駁，稱這類發言「在討論聯合國未來的會議上既不恰當，也毫不相關」。

綜合日媒報導，在聯合國安理會正召開「為和平展現領導力」會議時，中國駐聯合國大使傅聰再度指責日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，稱其不僅「公然干涉中國內政」，更違反「基於《聯合國憲章》原則的國際關係基本規範」。傅聰重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，該言論將會給世界和平帶來嚴重隱患，要求日方撤回。

對此，同在會中的日本駐聯合國大使山崎和之則回應，「對於針對日本毫無根據的發言，我們深表遺憾」。山崎和之指出，聯合國安理會的會議主題是討論「和平領導力」，中方發言在討論聯合國未來的會議上「既不恰當，也毫不相關，意在挑起成員國之間的對立，並破壞針對聯合國未來進行建設性討論的規畫」，在台灣的相關問題上，日方期待透過對話和平解決。

此前，傅聰已兩度致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），要求日方撤回相關發言，而日方則回函反駁，稱中方的指控「與事實不符且毫無根據，完全不能接受」。





