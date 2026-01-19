中駐英超級大使館案引反彈 英朝野皆憂成「間諜堡壘」

公視國際記者洪雅芳在現場報導，「我背後就是超級中國大使館的新址，這個地點之所以敏感，透過現場的鏡頭我們可以看到，通過了倫敦塔橋之後，它就是金融城的所在地，而在右手邊不遠處，它就是金絲雀碼頭，在這兩者之間有許多重要的光纖，它就在這個區域的地底下。」

中國在2018年買下佔地龐大的前皇家鑄幣廠，申請改建使館後，長期遭到地方政府和對華鷹派人士的反對。《每日電訊報》日前更揭露未經塗黑的建築設計圖，曝光中國計劃在地下蓋多達208個獨立房間，其中一間遭到隱蔽的地下房間，其且外牆結構緊靠著金融光纖電纜。

廣告 廣告

洪雅芳在現場報導，「被揭露的秘密地下室空間，就在這面高牆的背後，當打掉外牆之後，它距離地底下的重要光纖，只有短短1.7公尺的距離。」

保守黨議員鄧肯·史密斯爵士認為，「毋庸置疑的，中國肯定會設法接近那些電纜，不只是為了攔截資訊，更是為了掌握干擾的能力。」

金融交易員伍德沃德說：「我們看到那個揭露的計劃，知道計劃的內容，你不會無緣無故在地下室深處安裝超級冷卻裝置，這其中必有原因，竟然讓一個共產國家、英國的敵人這麼做，簡直是瘋了，完全瘋了。」

這些電纜乘載著全球金融交易，政府機密電郵及龐大的網路流量，中國可以輕易地進行情報攔截。

而在英異議人士也擔心，超級大使館會成為跨境鎮壓和滲透的運作中心。目前多位工黨議員公開反對，保守黨黨魁和改革黨議員也首度公開出現示威場合。

保守黨黨魁巴德諾克表示，「我站在你們這邊，我告訴你們，我會為自由而戰，我呼籲政府停止這項決定，我們不希望那個監控我們國會議員的國家，在這裡建造超級大使館。」

改革黨議員克魯格則說道，「向中國說夠了，向習近平說，我們已經看穿了你們的謊言。」

英國政府目前陷入兩難，首相即將訪問中國，政府傾向批准以緩和對中關係，但國內政治壓力升高，美國也提出示警。超級大使館案不僅暴露英國政界對中的極度不信任，也成為地緣政治的角力戰場。

更多公視新聞網報導

美韓達成多項協議 川普同意南韓打造核潛艦

「台灣有事」風險意識增 駐台日企找顧問公司擬對策

台廠在美舉辦大型招聘會 台灣留學生排隊面試

