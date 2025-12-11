中高分檢林錦村檢察長慰勞南投地檢同仁 並嘉勉蘇厚仁檢察官獲頒打擊詐欺犯罪有功人員

林錦村檢察長(左一)昨日上午致贈水果，由蘇厚仁檢察官(左二)代表同仁受贈。(南投地檢署提供)

▲林錦村檢察長(左一)昨日上午致贈水果，由蘇厚仁檢察官(左二)代表同仁受贈。(南投地檢署提供)

臺灣高等檢察署臺中檢察分署林錦村檢察長於(十)日，親赴南投地檢慰勞南投地檢署同仁，並致贈水果，感謝本署全體同仁競競業業的付出，各項工作皆有良好表現。

又本署蘇厚仁檢察官於昨日下午，獲頒「一一四年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」，林錦村檢察長特地於蘇檢察官臨行前，當面道賀，充分肯定蘇檢察官於打擊詐欺犯罪之傑出表現，並由蘇檢察官代表本署全體同仁受贈水果。

蘇檢察官獲獎案例為偵辦詐欺面交車手案件持續溯源，進而查獲境外機房話務手，並查悉其他詐欺被害人共三十九人，受騙金額合計高達新臺幣八千四百三十二萬元。再針對話務手扣案行動電話進行數位鑑識，並漸次突破話務手心房，查獲詐欺集團主謀在柬埔寨設立機房，並招募鍵盤手親赴柬埔寨，負責將「大陸盤口」詐欺之被害人資訊提供予話務手，進而聯繫車手、收水手，以將取得之詐欺贓款層轉至「大陸盤口」之電子錢包。該案共計羈押五人，起訴十人。

另向法院聲請扣押裁定，扣得主謀、鍵盤手以及第三人之金融帳戶、保單、不動產、車輛三輛，價值高達三千四百二十三萬元，以保全追徵不法所得及洗錢財物。澈底落實溯源追查主謀及共犯、查扣追繳犯罪所得之打詐政策與作為。

南投地檢署仍將持續推動包含「詐欺預警中心」在內之各項詐欺防制及打擊作為，結合金融、地政及警察機關之跨機關合作模式，積極發揮統合力量，強力守護民眾之身家財產安全。