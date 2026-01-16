中高分檢轄區「查緝國土保育及環保犯罪聯繫會議」 跨機關團隊合作制度化 共同打擊破壞國土犯罪

與會者大合照。(圖：南投地檢署提供)

臺灣高等檢察署臺中檢察分署致力於維護環境永續發展，特委由南投地檢署與國立中興大學農業實驗林管理處惠蓀林場於十五日，在惠蓀林場，共同舉辦「臺灣高等檢察署臺中檢察分署轄區一一五年度查緝國土保育及環保犯罪平台聯繫會議」，約五十多人與會，彼此廣泛交換意見，以跨機關通力合作，全面有效地打擊國土犯罪，守護環境資源永續。

會議由本署姚玎霖主任檢察官代理檢察長郭景東主持，中高分檢林錦村檢察長及蔣志祥檢察官蒞臨指導，並邀集中高分檢轄區內之苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣之檢、警、調、環、林、移等單位，包括地方檢察署、警察局、調查站、處及環保局、調查局中部地區機動工作站、保七總隊第五、六大隊及第三大隊中區中隊、警政署刑事警察局偵查第六大隊、經濟部水利署中區水資源分署第三河川分署、第四河川分署、農業部林業及自然保育署新竹分署、臺中分署、南投分署、農業部農村發展及水土保持署臺中分署、南投分署、國有財產署中區分署、環境部環境管理署中區環境管理中心、移民署中區事務大隊臺中市專勤隊、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立中興大學農業實驗林管理處惠蓀林場等派員與會。

南投地檢署姚玎霖主任檢察官致詞時表示，臺灣高等檢察署訂定之「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪行動方案」已於一一三年十月八日生效，本次係該行動方案實施後之第一次中部地區平台會議，廣羅中高分檢轄區之經濟部、環境部及農業部等更多跨部會機關加入查緝平台，日後將定期召開平台會議，期許與會夥伴能加強聯繫溝通，充分整合跨機關之資源，並凝聚執法共識。

惠蓀林場吳佾鴻場長亦代表中興大學實驗林管理處，肯認平台夥伴查緝盜伐森林案件之辛勞，亦希望大家來到全台唯二實驗林之一的惠蓀林場，能透過芬多精，充分抒解辦案壓力。

中高分檢蔣志祥檢察官就前開行動方案施行後三波專案執行之豐碩成果進行報告；繼由本署蘇厚仁檢察官報告「千年神木遭盜伐之違反森林法案件」，介紹其從單次攔截到徹底瓦解盜伐產業鏈之查緝歷程。另由臺灣臺中地方檢察署黃芝瑋檢察官提出「從中檢經驗談跨域溯源與機關聯防」，強調中檢除原本之檢警調環林移外，更擴充結盟關務署及國稅局聯合運作，加強跨機關團隊合作。最後，由保七總隊第三大隊中區警員張力仁介紹其所偵辦之「水肥車清運污水棄置案」，分享追查竅門。

中高分檢林錦村檢察長聽取三份報告後，對各報告人呈現之鍥而不捨辦案熱忱及科技執法專業運用表示驚艷。同時指示現代環保犯罪均為集團犯罪，透過層層溯源找到背後金主，積極查扣沒收不法所得及作案機具，徹底從經濟上予以斬斷，墊高幕後金主之犯罪成本，方能對環保犯罪產生嚇阻作用。而每次天災就是檢驗水土保持及林木保育之成效，我們要確保水源環境不受污染，農作物才能生長良好，這樣我們呼吸的空氣、所食用的水及食物等食安方能得到確保。最後感謝平台夥伴之貢獻，鼓勵成員間彼此分享資源，傳承經驗，保持一個良好的溝通及聯繫進度。相信只要平台夥伴彼此堅守崗位，跨機關通力合作，堅定信念不畏挑戰，天道酬勤，必能瓦解組織性的環保及盜伐犯罪集團，全面有效地打擊國土犯罪，守護環境資源永續。