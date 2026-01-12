中高檢檢座李慶義屆臨退休 搜索鴻禧、鎮瀾宮、頂新劣油翻案司法史罕見

台灣高等檢察署臺中分署檢察官李慶義，即將於下個月屆齡退休，任職檢察官46年。

台灣高等檢察署臺中分署檢察官李慶義，即將於下個月屆齡退休，任職檢察官46年，辦過不少重大政經、社會矚目案件，他不僅是首位帶調警搜索大甲鎮瀾宮查帳、偵辦聲望如日中天的前台中縣議長顏清標特支費花酒、槍砲案的檢察官，也是第一個起訴台中市議長、副議長買票賄選有罪定讞，此外還直搗鴻禧高爾夫球場台北仁愛部總部，起訴政商高層關係良好的鴻禧集團負責人張秀政等人，更在近年將頂新劣油案無罪翻轉有罪等豐碩成果的幕後檢察官。

李慶義說他辦案的理念很簡單：「有證據就去辦，不用想太多，只要不要冤枉人家就好。」

李慶義來自嘉義，身高不及160，卻頭腦靈活，從小就想當個正義的檢察官。東吳大學法律系畢業後，隨即考上司法官、訓練所21期結業，即分發到台中工作，除了曾歷任法務部參事，多年來一直留任台中任職一審、二審檢察官、主任檢察官。

由於李慶義強硬的辦案行事風格，讓他在檢界立下不少功勞，也得罪不少地方人士派系，曾有黑道以1000萬元懸賞他，也有某名中部重量級政商人士在被他收押判刑入獄，恨得罵他「矮仔猴」、「一肚子拐」，但他仍不畏強勢，召集更多檢察官聯合查辦不法。他曾說「我不怕他，只好他來怕我。」。

1994年間，台中市議會爭奪議長寶座，正、副議長雙雙買票賄選，經李蒐證起訴雙雙判刑入監，15名涉案市議員也判刑確定，震動整個市議會，李慶義聲名大噪。接著1995年，李又查辦台中太平鴻禧、苗栗苑裡全國高爾夫球場疑挖空山坡地涉竊佔國土、違法開發等案，大舉搜索鴻禧集團位在台北仁愛部總部等處，無視於鴻禧當年政商關係良好的局勢。李的大刀破斧、阻止山林濫開發，無意中保住保育動物石虎的棲息區，原本想開發到18洞的鴻禧高爾夫球場，至今仍只維持在9洞。

2001年前台中縣議長顏清標因涉利用議事經費報銷酒店消費（喝花酒），李指揮搜索後將顏聲押獲准；另李又翻案、從獄中小弟口供、監聽錄音中得悉，「穿山甲」詹龍欄索討跑路費遭人開槍掃射，指使者教唆小弟拿「大罐」(烏茲衝鋒槍)、「小罐」(四五手槍)「老闆要泡茶」中的「老闆」是顏議長，引發轟動。接著，2019年李帶隊衝入信眾上百萬的大甲鎮瀾宮，搜索、查扣帳冊，查辦線上點光明燈涉及弊案，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤凌晨以100萬元交保。

2013年頂新劣油案味全前董座魏應充一審無罪，經上訴，時任高分檢主任檢察官李慶義下達工作指令，指示高分檢檢察官謝道明、許萬相、陳德芳、彰化地檢署檢察官施教文、姚玎霖及相關檢察事務官等一、二審檢察官共同參與，體現檢察一體，連當時台中高分檢檢察長江惠民都直說將來可當作教材。全案最後翻轉改判有罪定讞。

官場生涯一路走來，不免樹大招風，小風小雨不斷，不過李慶義表示他甘之如飴，一生只走檢察官這條路，他也很高興自己一路走完，樂在其中，不負此生。

