中高齡勞工欲延後退休或再回聘 勞動部公布參考指引

熟練的剁著肉品刀法俐落，一下子就處理好，在大賣場工作的阿美姊，不只剁肉很熟練，整理冰櫃的展示肉品，因為熟悉一會兒就整理好了，65歲的她習慣了這份工作，退休後被公司回聘，持續發揮所長。

愛買永和店員工鄭雪美表示，「到這裡面來，我的環境通通都知道嘛，所以我很熟悉我的工作環境，所以我上班也很快樂。」

農曆年將至，賣場生意特別好，更需要老經驗的員工服務，阿美姊也希望將20年的工作經驗，傳承給年輕同事，公司則透過職務再設計，減輕她的負擔。

愛買永和店人資課長王莉莉指出，「為他量身訂做，調整一些工作的工時呀，做一些輔具，職務再設計的申請，讓他們可以在工作繼續航行。」

台灣正式邁入超高齡社會，加上少子女化浪潮來襲，年輕勞動力減少，不少工作出現缺工，中高齡勞工退休後，因為經驗豐富，加上身體狀況不錯，選擇重返職場，填補勞動力缺口，像是新北的銀髮服務據點，就會幫忙媒合。

新北市銀髮人才服務據點業務督導員楊佳婷表示，「如果他們想要晉用中高齡的話，可以先看看什麼職務是可以拆分，或者是細部是可以做什麼樣的調整。」

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛指出，「協商之前可能要做一些相關的準備，是先來做退休，再回聘，還是說我們就繼續下來，延到66歲、67歲，採哪個方式，可以來先做一些討論。」

勞動部特別公布中高齡續留職場的參考指引，強調除了原契約繼續僱用外，也可協商延後退休年齡，或是退休後再僱用；透過指引，勞雇雙方透過協商，討論工作時間、地點、內容等，合意後訂定新契約，雇主還需幫中高齡勞工，投保職災保險，並且注意職安衛生事項，保障續留職場的這批勞工，工作能夠順利進行。