中高齡受暴婦女庇護增11% 勵馨憂健康及老化

（中央社記者吳欣紜台北10日電）勵馨基金會協助受暴婦女脫離家暴，會安排婦幼進入庇護所，1年可安置420人；觀察近3年中高齡婦女庇護比例增加11%，隨之而來的健康及老化問題，也為重建生活之路增添隱憂。

勵馨基金會今天召開「2025歲末傳愛」記者會，公布安置家園現況及相關觀察。基金會執行長王玥好表示，目前在全台有16個安置家園，包含婦女及兒少庇護所，1年可安置420人、社區服務案量5741人。

王玥好說，庇護安置服務近年面臨複雜且長期化的挑戰，據近2年觀察，有8成安置對象是遭受親密暴力，2成遭手足暴力或其他暴力等；少女部分，也有3成是受家內性侵而進入庇護所。這些安置對象多數有嚴重創傷反應與複雜的身心困擾，需要醫療與跨專業資源支持，使得安置期間拉長、需求強度增加。

王玥好提到，近年也發現中高齡婦女安置比例增加，從4年前的14%，已成長至25%，代表除原本創傷問題外，還有年齡、健康及體力問題，不僅有額外的健康醫療需求，離開庇護所後的就業困難度也更高。

王玥好說，庇護所是暫時的家園，據統計受暴婦女居住時間平均2至9個月，少女平均安置期則為23個月；雙北資源較充沛，也許可支援較長時間。

不過，王玥好表示，由於各縣市資源不同、經費不足就必須遷出，她們離開庇護所回到社區後，仍須面對居住困難、就業不穩定及子女照顧的多重壓力，現實挑戰才真正開始；勵馨承諾會永遠當她們第二個娘家，陪伴並支持走過重建生活的漫漫長路。

受暴婦女小雪來台約10年，剛生完小孩、傷口還沒恢復就遭家暴，但因小孩剛出生，她不敢、也不能離婚，只能選擇一直隱忍，直到收到第4張保護令後，才鼓起勇氣接受庇護。

她表示，原先對庇護所一無所知，也不確定通報後會面臨什麼，但進到庇護安置家園，才發現原來孩子可以秘密轉學、社工會陪同出庭，還有地方能讓她安心居住並重新整理人生。

小雪說，受暴讓人忘記自己是誰，但在勵馨家園，慢慢找回「我還可以」的感覺，經過庇護與中繼住宅的支持，終於重新建立生活步調，孩子的生活也回到正常軌道。

「歲末傳愛」公益大使陳明珠表示，很多人不知道，台灣目前還有不少受暴、受虐婦女和孩子，需要安置庇護服務，只是他們把自己藏得很深，因此需要社會大眾的支持及陪伴，讓她們能有機會走向安穩的生活。（編輯：吳素柔）1141210