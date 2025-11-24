中高齡就業者成台灣勞動市場主力！2037年恐占半數 企業「1關鍵」卻成阻礙
台灣中高齡就業人口持續增加，已成為勞動市場重要生力軍。隨著人口老化及少子化加速，根據國發會數據，45至64歲中高齡就業比例已達45.5%，預計2037年將上升至50%，屆時工作人口中將有半數是中高齡者。在餐飲業等人力短缺產業，許多退休人士重返職場，不僅解決企業缺工問題，也讓長者保持活力、增加收入。然而，年齡歧視與競爭力不足仍是中高齡就業面臨的主要障礙。
在一家日式餐廳，60多歲的林小姐端盤送餐動作俐落，親切招呼客人，完全看不出已是高齡工作者。林小姐表示，因為現在有缺工問題，所以退休後被老闆請回來工作，負責送餐、收餐具以及照顧桌面的一切。同樣在該餐廳工作的65歲姚慧文也是退休後重返職場，她提到老闆說她退休沒什麼事，而且餐廳缺人力，如果整天待在家裡容易失智。這樣的高齡就業狀況在現在及未來都將非常普遍，原因包括人均壽命延長和嚴重缺工問題。日式餐飲店老闆李奕立指出，近年因勞動力問題，年輕人較不願意從事服務業這類吃苦的工作，所以他們會請已退休的同事回來幫忙。
中高齡就業占比逐年提升，從2022年的43.3%增至2023年的44.8%。對人力缺口大的餐飲業來說，這是一股新浪潮。李奕立的日式餐飲店原本只有一兩位中高齡員工，近一兩年已增加到10位。李奕立表示，這些中高齡員工已有經驗，且在物價飛漲的情況下，他們希望有額外收入減輕家庭負擔，所以非常樂意回來上班。預計2037年台灣工作人口將只剩1300萬人，其中691萬是中高齡，幾乎占了一半。然而，中高齡就業產業仍有限，主要集中在餐飲業、批發零售等領域。台大國發所兼任教授辛炳隆指出，高齡者就業面臨兩大困難：競爭力衰退和年齡歧視。根據問卷調查，45歲以上求職者遇到的最大障礙就是年齡限制。
台灣2020年才通過「中高齡者及高齡者就業促進法」，2024年勞動部數據顯示，中高齡重返職場的人數達到125000人，一年增加三萬多人。然而，企業對高齡就業者仍存在偏見，高齡勞動力難以真正被善用。辛炳隆強調，應該讓銀髮族在原有專業上發揮，為他們開發更彈性的工作時間機制，而非讓專業人士被迫從事非專業工作，造成國家人力資源浪費。
專家呼籲政府除了修法延後強制退休年齡外，更應提高雇主誘因，打造友善高齡職場，讓高齡者能繼續發揮所長，為社會貢獻價值。
