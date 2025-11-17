中高齡找工作別怕！8大職訓班 免費受訓再領生活津貼

吳長明參加銲接職訓，重新尋回職場第二春。（勞動力發展署桃竹苗分署提供／呂筱蟬桃園傳真）

中高齡勞動者憑藉豐富的經驗與責任感，成為職場上不可或缺的勞動力，為協助中高齡民眾提升技能順利再就業，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦8大職群職訓課程，提供免費訓練、住宿及生活津貼，讓在訓期間減輕學習負擔。

46歲的吳長明，曾為照顧母親而離開職場，因缺乏技術且年紀漸長，求職屢受挫折。他說，早年任職生物科技公司並外派，後因照顧中風母親暫別職場，後來想回公司，工作早已被取代。面對中高齡求職的迷茫與不確定性，他報名職業訓練重新出發，考量銲接技術專業度高，且與曾深耕多年的機械產業背景相符，決定藉由專業訓練補足切割及銲接技能。

他報名桃竹苗分署「氬氣鎢極銲接專班」，展開900小時密集訓練。訓練內容從基礎的材料特性、配管與識圖，到熟練掌握各種金屬材質及氬氣鎢極電銲（TIG）技術。透過由淺入深、分段式的教學，配合實作練習與導師1對1指導，逐步克服困難。最終他成功取得「氬氣銲極電銲技術士」證照，結訓不到1個月，透過分署安排的入班徵才與就業媒合服務，吳長明順利進入楊梅機械公司擔任技術士，薪資超過4萬元，開啟職涯新篇章。

桃竹苗分署長賴家仁表示，桃竹苗分署開辦機械、觀光、機電、建築、資訊、能源等8大職群職訓課程，中高齡及高齡學員除可獲得免費參訓外，勞動部亦提供「職業訓練生活津貼」協助減輕經濟壓力。凡年滿45歲至65歲中高齡及65歲以上，非自願離職的高齡者，於受訓期間每月可領取退保前6個月內平均投保薪資之60％，最長可申請6個月。

他提到，職業訓練不僅能幫助學員掌握行業技術與考取專業證照，更透過與業界合作開發課程、媒合就業機會，協助學員將所學應用於實務，提升再就業成功率。他也呼籲企業把握機會，在結訓前入班徵才，提前接觸潛在人才，共創勞資雙贏。有意報名職業訓練或了解相關補助者，可洽各就業中心，或上「台灣就業通」或桃竹苗分署網站查詢及報名相關課程，亦可電洽03-485-5368分機1602-1641自辦訓練科，獲得更多資訊。

