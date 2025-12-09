中鼎遭三元能源提告求償46億元 強調已履約移交管理逾1年 將全力應訴

國內最大統包辦商CTCI中鼎集團。翻攝中鼎臉書官網



中鼎（9933）今（9）日發布重大訊息表示，因三元能源科技旗下高雄鋰電池廠於今年7月14日發生火災事故，三元公司向台北地方法院提起民事訴訟，向中鼎及其子公司益鼎工程求償達新台幣46億2,577萬5,000元，並保留在第一審辯論終結前追加請求金額的權利。

台泥旗下位於高雄小港子公司三元能源科技電池廠今年7月14日發生火災事故，對台泥獲利影響初估約110億元。中鼎與益鼎今天收到臺北地方法院寄送開庭通知及起訴狀，三元公司主張中鼎及益鼎就此次火災事故，請求連帶賠償損失。

中鼎今天晚間在證交所舉行重大訊息記者會，中鼎工程總管理處執行長李定壯說明，三元公司主張依契約及依法均無理由，不知為何要向中鼎集團求償。

中鼎指出，公司在該廠新建案中負責專案管理、設計、採購及建造管理；益鼎則負責機電系統工程。三元公司另委由其他廠商負責關鍵生產設備與整合式化成消防系統等設施。中鼎強調，所有承攬範圍皆依契約與法規完成，並經主管機關查驗通過，且已於113年4月30日經三元公司驗收合格後移交使用，廠區由三元自行管理超過一年。

中鼎與益鼎認為三元公司主張「依契約及依法均無理由」，已委任律師全面準備訴訟，以確保公司及投資人權益。公司並強調，目前營運及財務狀況一切正常，訴訟實際影響仍待法院判決結果而定。

本案由台北地方法院受理，案號為「114年度建字第370號」。中鼎表示，將持續因應後續法律程序，並對外保持資訊透明，保障股東權益。

