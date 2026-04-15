中鼎：獲南科再生水廠擴建案 操作營運20年

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（中央社記者潘智義台北15日電）統包工程承攬商中鼎今天宣布獲國際高科技大廠肯定，承攬「南科再生水廠擴建案」，採投資、設計、興建、營運一條龍模式打造，操作營運期為20年。

中鼎說明，透過此商業模式，不僅能有效減輕客戶初期投資負擔，更讓客戶得以購買服務的方式，獲得客製且穩定的再生水，顯著減少自來水的使用。

中鼎表示，自該廠首期即全程參與投資、興建及操作營運，不僅開創將工業廢水回用至半導體製程的全球重大里程碑，更透過本擴建案的執行，進一步強化產業供水韌性，達成環境與經濟雙贏，持續助力政府落實多元水源開發與淨零排放目標。

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中鼎表示，本擴建案的開創性，來自結合AI智能與綠能的「綠色工程」優勢，導入工研院研發的高級生物處理程序（BioNET），優化水質並達成節能減廢；同時運用中鼎自行研發的智慧水務管理系統與數位化監測，以AI智慧科技精準提升再生水回收率及純度，落實低碳造水。

中鼎董事長楊宗興表示，隨著全球永續轉型及極端氣候挑戰，穩定且高品質的「水資源服務」已成為各界維繫營運韌性的剛性需求。中鼎憑藉南科案「再生水穩定回用至製程端」的領先技術與實績，除將此成功模式發展為可複製的「全球高科綠色供水方案」，積極布局國際高科技聚落，更將此技術輸出至各個產業，提供客製化解決方案，協助客戶化廢水為資源。

因應全球AI算力需求引發的高科建廠熱潮，中鼎指出，為廠商提供全球擴廠所需的電力與水處理基建。尤其在AI發展極度依賴穩定能源的趨勢下，中鼎全台燃氣電廠70%的建廠市占優勢，已成為能源轉型不可或缺的關鍵基建提供者。（編輯：張均懋）1150415