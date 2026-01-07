中、俄北極活動頻繁 加國空軍指揮官：擔憂中國火箭軍威脅

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國、俄羅斯在北極一帶軍事活動趨於頻繁，根據外國軍事網站「戰區」報導，北美防空指揮部加拿大區域指揮官麥肯納(Chris McKenna)少將受訪指，雖然中、俄合作關係不如加、美密切，但中國持續研發第五、第六代戰機、航艦、核潛艦與火箭軍等戰力，來自陸地的火箭軍威脅確實讓他擔心。

美國總統川普持續表達對獲得位處北極圈的格陵蘭意念，凸顯北極防務愈趨重要，中、俄去年夏季派出轟炸機在北美附近聯合巡航，還試圖進入阿拉斯加的防空識別區(ADIZ)，讓負責美、加空中防務的北美防空指揮部的責任更加吃重。

麥肯納近期受訪表示，雖然未見中、俄在北美洲附近，再有類似的空中聯合巡航，但他對於始終存在的彈道飛彈威脅、新興的極音速飛彈與巡弋飛彈威脅皆表達擔憂之意。他提到，俄羅斯從轟炸機向烏克蘭發射的空射巡弋飛彈，不僅相當有效，射程也相當遠。

麥肯納表示，野心勃勃的中國大力發展軍事能力，範圍擴及空中、海上、太空和網路空間等，勢力範圍將超出第一與第二島鏈，且包括第五代、第六代戰機、遠程空對空武器的研發，都令人擔憂。他也確實擔心來自陸地的遠程威脅，也就是中國火箭軍。

北美防空指揮部在上世紀90年代更新了防區內雷達，但麥肯納提到，原本轟炸機的武器射程有限，其必須越過這條防線後才能發動攻擊，即使這道防線仍能偵測武器，但轟炸機已不須進入防線內發射武器，而是可以在很遠的空域發射。為解決這個問題，加拿大已採購了遠程超視距雷達。

