中、俄都收到了! 川普籌建「加薩和平委員會」 親自邀請「他」參與.....

美國總統川普近期宣布籌建「加薩和平委員會」，並廣邀世界各大國領導人共同參與，其中甚至包含正在侵略烏克蘭的俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

[Newtalk新聞] 美國總統川普於 2025 年提出「 20 點和平協議」，推動加薩地區的全面停火，並先後得到以色列、哈瑪斯雙方的支持。在和平協議實施數個月後，川普開始籌建監督、管理加薩運作與重建的「和平委員會」，並廣邀世界多國領導人共同參與，其中甚至包含正在侵略烏克蘭的俄羅斯總統普丁。歐洲多國領袖已表明興趣缺缺。

然而，截至目前為止，莫斯科與華盛頓方面仍未透露普丁是否同意參與相關組織，共同推動加薩的重建。此外，中國外交部今 ( 20 ) 日也證實，已經收到川普的邀請函，同樣未表態中國國家主席習近平是否會參與。

中國國家主席習近平。 圖：翻攝自新華社

根據《英國廣播公司》( BBC )報導，當地時間 19 日，川普親自證實了他邀請普丁加入「和平委員會」的傳言，希望莫斯科能為川普的「加薩重建計畫」表示支持，共同推動「 20 點和平協議」的實踐。與此同時，克里姆林宮方面也表態宣布已經收到相關提案，但並未透露是否同意加入相關組織。

該報導指出，除了普丁外，川普也廣泛邀請了多位大國領導人加入委員會。然而，法國總統馬克宏卻拒絕了川普的提議，川普也隨即宣布將對法國生產的葡萄酒、香檳徵收 200% 的關稅，做為對馬克宏的報復。「雖然他 (馬克宏) 沒有加入加薩和平委員會的必要，但我覺得他最終仍會加入的」，川普在佛羅里達州接受記者訪問時表示。

報導稱，根據白宮公開的情報，加薩和平委員會將由世界各個主要國家的領導人共同組成，由川普擔任委員會主席。然而，截至目前為止，白宮尚未公開該委員會的詳細組織結構以及成員清單，僅確定摩洛哥國王穆罕默德六世以及匈牙利總理維克多．歐爾班 ( Orban Viktor ) 已經公開接受邀請，成為該委員會的成員。

匈牙利總理歐爾班（右）與前總理辦公室部長拉札爾（János Lázár）（左）。 圖：翻攝自 X

克里姆林宮發言人德米特里．佩斯科夫( Dmitriy Peskov ) 19 日接受媒體訪問時表示，莫斯科目前正在針對該項提議進行研究，試圖釐清提案相關的細節，「我們希望能盡快與美國方面取得聯繫」。

該報導表示，華盛頓可能要求所有參加委員會的國家分別出資 10 億美元 ( 折合新台幣約 316.36 億元 )，共同推動加薩的重建，並將重建的與投資外交的工作分別交由下屬的「加薩執行委員會」、「創始執行委員會」管理。川普也額外提出委員會的創始董事會名單，其中包含美國國務卿盧比歐、川普的女婿傑瑞德．庫許納 ( Jared Kushner ) 在內的多位知名人士。

美國總統川普。 圖：翻攝自The White House（資料照片）

但該報導指出，截至目前為止，川普政府仍尚未邀請任何巴勒斯坦代表參與董事會，以色列也針對該機構的存在表示反對，質疑董事會的職能與組成並未事先與以色列、巴勒斯坦雙方代表進行討論。

該報導認為，川普可能在本周於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇中，公布該委員會的近一步資訊，並希望出席論壇的各國領導人共同批准，正式啟動該委員會的運作程序。

