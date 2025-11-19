中：對荷蘭暫停接管安世半導體表歡迎 但還有差距

（中央社台北19日電）針對荷蘭政府稍早宣布暫停接管安世半導體，中國商務部今晚說，此舉是由荷方「主動提出」，中方對此表示歡迎，但與撤銷接管安世半導體相較「還有差距」，且荷蘭法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的「錯誤裁決」，仍是阻礙問題解決的關鍵。

央視新聞報導，中國商務部今晚以不具名新聞發言人答記者問的名義表示，11月18和19日，中荷雙方政府部門在北京就安世半導體（Nexperia）問題舉行了2輪面對面磋商。

廣告 廣告

中國商務部說，中方在磋商中，再次強調「造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷方」，並敦促荷方確實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。

該部提到，荷方主動提出，暫停荷蘭經濟部長根據「貨物可用性法案」簽發的行政令（即接管安世半導體）。中方對荷方主動暫停這一行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動盪和混亂的根源─「撤銷行政令」，還有差距。

中國商務部又提到，在荷蘭經濟部推動下，荷蘭企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的「錯誤裁決」，仍是阻礙問題解決的關鍵所在。

該部說，希望荷方繼續展現「與中方真誠合作」的意願，真正提出建設性解決問題的方案。雙方同意應取消行政干預，支持和推動企業透過協商依法解決內部糾紛，既保護投資者的合法權益，也為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。

路透社報導，荷蘭政府今天表示，鑑於與中國就晶片製造商安世半導體的爭端磋商取得「建設性進展」，決定暫停接管安世半導體。

荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）說，荷蘭政府暫停接管是釋出善意，並強調荷中雙方談判仍將繼續，荷方對中方「已採取確保晶片供應至歐洲及全球的措施，予以正面肯定」。

荷蘭政府9月30日宣布接管安世半導體，指此舉是為了防止該公司前執行長將其營運移至中國。北京當局則於10月4日出手反擊，宣布暫停安世半導體晶片出口。

安世半導體是汽車晶片的重要供應商，荷中爭端造成安世晶片短缺，對汽車供應鏈造成衝擊，導致全球一些車廠放緩甚至暫停生產。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141119