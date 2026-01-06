「中」巴聯合公報貶損我國主權 外交部嚴正譴責

記者郭曉蓓／臺北報導

中共外長王毅4日在北京與巴基斯坦伊斯蘭共和國副總理兼外交部長穆罕默德共同主持「中」巴第7次外長戰略對話並發表聯合新聞公報，謬稱「臺灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重悖離事實的文字內容。外交部今（6）日對於中共持續在國際間散播貶損我國主權的荒唐及扭曲言論，予以嚴正譴責，並對巴基斯坦政府一再屈從順應中共威權的行徑表達高度遺憾。

外交部重申，中華民國臺灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過臺灣，任何國家均無權也不可能藉由所謂的聯合新聞公報否認臺灣客觀存在的事實，外交部呼籲巴基斯坦切勿一再扈從中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書。

外交部表示，臺灣主權屬於全體臺灣人民，也只有臺灣人民才能決定臺灣的未來。全球的和平穩定與繁榮必須由各國共同守護。臺灣作為國際社會的良善力量，將持續堅定捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護臺海的和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。