中、日緊張情勢升高 顧立雄證實：釣魚台是國軍應變範圍

針對解放軍在台海、黃海、南海同步展開軍事活動形成「三海連動」的局勢，國防部長顧立雄今（19）日回應，大陸是「真正的麻煩製造者」，並首度公開表示，釣魚台周邊區域已納入國軍應變範圍。

顧立雄。(圖/中天新聞)

顧立雄今天前往立法院外交及國防委員會進行「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」專案報告，並備質詢。他在會前接受媒體聯訪時，針對大陸近期在三海域展開軍演一事指出，大陸應該放棄以武力解決爭端的思維，無論是在南海、台海或整個印太地區。

「中國不斷以武力威脅台灣的行為，已引起理念相近國家的高度警覺」，顧立雄表示，各國都將設法阻止可能的衝突發生，以維持區域和平穩定現狀及各國核心利益。他直言，大陸是區域安全的主要威脅來源，破壞印太地區的和平穩定。

林憶君(圖左)質詢顧立雄。(圖/中天新聞)

此外在立法院質詢中，民眾黨立委林憶君詢問，釣魚台是否屬於我國領土？是否納入防空識別區？解放軍若進入該區域，國軍是否會採取驅離行動？顧立雄則明確回應，釣魚台周邊已被納入國軍的應變區範圍，「只要有任何勢力進入應變區內，國軍都會依照既定程序加以處置。」

