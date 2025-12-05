中、日緊張濱崎步遭殃 李艷秋：兩岸執政者是哥倆兒好

日本首相高市早苗日前的「台灣有事」發言引發中、日關係持續緊張，大陸發出一連串「限日令」，日本天后濱崎步的大陸演唱會也受波及。對此，資深媒體人李艷秋批評，大陸用國家力量、台灣發動網軍霸凌，都喜歡欺負藝人，兩岸執政者是哥倆兒好。

濱崎步上海演唱會突遭大陸取消。(圖/翻攝濱崎步IG)

李艷秋今（5）日在臉書貼文指出，因為日相高市早苗的一句「台灣有事，日本可以行使自衛權」的涉台言論，引發大陸強烈反彈，發出「限日令」，要大陸人避免到日本旅遊，停止進口日本水產品，也限制日本藝人在大陸的演出及展覽。

李艷秋表示，於是日本歌手大槻真希在演唱「海賊王」片尾曲時被突然斷電，天后濱崎步的上海演唱會在前一天被告知要取消，據報導，近期還有超過10場日本藝人的演出被取消或中斷。

李艷秋指出，不准唱就不唱吧！偏偏濱崎步發出IG貼文，用照片證明自己對著14000個空位，從第一首唱到安可曲，沒有愧對歌迷。她輕輕的、柔柔的申訴，卻給大陸極大的難堪，於是，他們用最愚蠢的一招，讓工作人員簽字發出道歉啟事，說IG上的照片是彩排時他偷拍的，根本沒有所謂演唱會當天對著空位演唱的情況，也就是說，濱崎步發佈的是「假消息」。

濱崎步在大陸完成無人演唱會。(圖/翻攝濱崎步臉書)

李艷秋強調，這種轉移焦點的手法漏洞百出，首先，這名工作人員不具知名度與權威性，再加上整個團隊有200名工作人員，很容易有其他日方人員出來吐槽，果然，梳化師發聲反駁，濱崎步也發布了工作人員最後上台謝幕的照片。

李艷秋指出，大陸當局被濱崎步打了第二個巴掌。他們沒有搞清楚的是，他們粗暴地停止演唱會在先，又用錯誤手法帶風向在後，試圖掩蓋事實，想要降低殺傷力，其實這才是最大的殺傷力。

李艷秋認為，尤其在年輕族群的發酵更強，一般政治打壓手法並不一定會引起大量討論，但是對藝人的封殺或歧視，易懂且關注性更高。只要大陸對日本的制裁不結束，濱崎步事件就會鬧得更大、更久。

濱崎步演唱會的 「 工作人員道歉啟事 」 。(圖/截自李艷秋臉書)

李艷秋表示，我們常用極權和民主來區分兩岸的政治，但奇怪的是，不論極權或民主，都喜歡欺負藝人。不同的是，大陸用國家力量明目張膽的設限，台灣則發動網軍霸凌，政府則躲在背後操縱。

李艷秋指出，大陸只要中央一個政策確立，不管限日令、限韓令、限台獨藝人令，都貫徹實施，手段鴨霸，被波及的藝人要嘛表態效忠，要嘛放棄大陸市場；台灣則把去大陸發展的藝人視為眼中釘，是中共同路人，必須接受網路上毫無理性的謾罵攻擊。

李艷秋直言，為什麼總是欺負藝人？藝人有知名度、有帶動粉絲的影響力，看似風光，實則弱勢，他們大多沒有政治力量的支撐，是政客眼中最軟的柿子，不唰他們唰誰呢？不過動不動拿藝人開刀，只會彰顯這個政權的狂妄自大與自卑懦弱。從這個角度看，兩岸的執政者是哥倆兒好。

李艷秋最後感嘆，不論兩岸有沒有事，藝人都有事。大家辛苦了。

