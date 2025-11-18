中、日、韓疫情急升！流感增42重症10死 3旬男「腦出血休克」住院2週亡
記者簡浩正／台北報導
近期有出國計畫民眾注意，中日韓流感疫情升溫。衛福部疾病管制署今（18）日指出，上週新增42例流感併發重症及10例死亡病例，死亡最年輕是南部30幾歲男性，10月下旬出現類流感症狀，又因高血壓心血管併發症到急診接受手術，後續確認A流與細菌感染接受治療，仍因併發腦出血休克，住院兩週後於11月上旬不幸過世。
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，依據疾管署監測資料顯示，第46週(11/9-11/15)類流感門急診就診計93,247人次，較前一週下降9.1%；另近7日新增42例流感併發重症病例(10例H1N1、30例H3N2、2例A未分型)及10例死亡(4例H1N1、6例H3N2)。本(2025-2026)流感季累計300例重症病例(100例H1N1、193例H3N2、3例A未分型、4例B型)及35例死亡(12例H1N1、22例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占82%)為多，95%未接種本季流感疫苗。
她說，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。全球流感病毒陽性率於近期處低點穩定，流行型別以A型為多，不過鄰近國家如日本、韓國疫情呈上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，東亞/東南亞主要流行型別為A(H3N2)；北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，主要流行型別為A(H1N1)及A(H3N2)。
疾管署防疫醫師林詠青說明，流感較年輕死亡個案為南部30多歲男性，本身有高血壓病史，未接種本季流感疫苗。10月下旬出現發燒、喉嚨痛症狀，後來又因高血壓相關心血管併發症到急診就醫，手術後轉加護病房照護，但轉到加護病房隔天出現呼吸窘迫、低血氧，X光檢查顯示已有肺炎。
他說，個案經檢驗確診感染A型流感和細菌感染，給予抗生素和抗病毒藥物治療，但仍因為併發腦出血休克，住院2週後在11月上旬過世，研判死因為流感併發呼吸衰竭及腦出血。
疾管署呼籲，由於鄰近國家如日本、韓國的流感疫情持續升高，中國近期的活動度與陽性率也同步上升，符合資格但尚未接種疫苗的民眾務必儘速接種，以及早建立免疫保護力。
